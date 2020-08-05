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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

05.08.2020 13:18

Son güncelleme : 05.08.2020 13:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 1.092,52 puana yükseldi.



AA

Günün ilk yarısında 1.066-1.100 bandında dalgalı bir seyir izleyen  BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,36 puan artarak  1.092,52 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira düzeyinde  gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 0,55  değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,03 ile taş,  toprak, en çok gerileyen ise yüzde 4,59 ile spor oldu.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal  kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri, yurt dışında ise ABD'de özel  sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin  takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik  paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek  konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:021.093
Değişim :  0,55% |  6,03
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.101 En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 7,92 27.739.753 % 10,00  
AVISA 13,99 8.457.159 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.387.155 % 9,96  
ROYAL 2,55 2.369.794 % 9,91  
CRDFA 5,35 27.940.606 % 9,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1799 9,2260 % 2,34  
Frank 7,6851 7,7314 % 2,38  
Riyal 1,8644 1,8738 % 1,90  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.041 2.042 21,87  
Altın Gr. 460 460 12,91  
Cumhuriyet 3.005 3.046 62,50  
Tam 3.096 3.137 66,60  
Yarım 1.503 1.534 37,20  
Çeyrek 754 768 17,50  
Gümüş.Ons 26,79 26,84 0,81  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,27  
B. Petrol 45,41 45,41 0,98  
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