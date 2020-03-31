Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 artışla 89.688,53 puana çıktı.
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
31.03.2020 13:22
Son güncelleme : 31.03.2020 13:32
AA
Günün ilk yarısında küresel pay piyasalarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.629,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira
düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 6,15 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.
13:1689.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.382,56
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
13:166,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0077
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5601
13:167,2190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0428
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,2070
13:16340,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -3,30
|Açılış
|: 340,01
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
339,25
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|7,26
|2.458.277
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.123.817
|% 10,00
|
|SAFKR
|2,64
|305.586
|% 10,00
|
|ICBCT
|4,08
|29.625.595
|% 9,97
|
|TIRE
|6,29
|9.569.610
|% 9,97
|
|OZRDN
|1,93
|50.578
|% -8,10
|
|MTRYO
|3,54
|11.894.315
|% -8,05
|
|UZERB
|2,13
|63.180
|% -7,79
|
|QNBFL
|105,00
|3.882.315
|% -6,25
|
|COSMO
|2,10
|21.268
|% -4,98
|
|ECILC
|4,88
|444.442.535
|% 6,55
|
|GARAN
|8,24
|363.105.506
|% 2,49
|
|THYAO
|8,94
|331.433.187
|% 2,52
|
|PGSUS
|32,80
|277.435.069
|% 5,47
|
|ASELS
|23,62
|243.225.554
|% 1,64
|
|ECILC
|4,88
|444.442.535
|% 6,55
|
|IHLGM
|1,01
|74.204.086
|% 5,21
|
|GSRAY
|2,15
|151.471.049
|% 6,44
|
|YKBNK
|1,89
|108.532.424
|% 1,07
|
|GARAN
|8,24
|363.105.506
|% 2,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1103
|8,1510
|% -0,40
|
|Frank
|6,8045
|6,8455
|% -0,38
|
|Riyal
|1,7447
|1,7535
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.602
|-20,41
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,87
|13,91
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,33
|27,33
|0,91
|