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Borsa haftaya düşüşle başladı

23.03.2020 10:10

Son güncelleme : 23.03.2020 10:19
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,21 azalarak 83.043,97 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.751,82 puan ve yüzde 3,21 değer kaybederek 83.043,97 puana indi. Cuma günü yüzde 0,70 değer kazanarak 85.795,79 puandan kapanış yapan  BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 10,26 değer kaybetti.

Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti.

Küresel piyasalardaki panik havasının devam ettiğini kaydeden analistler, buna bağlı olarak bugün ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde borsa  endekslerinin yüzde 5'e varan düşüşler kaydettiğini söyledi.

Analistler, salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve  80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurguladı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:0483.935
Değişim :  -2,17% |  -1.861,19
Açılış :  83.044  
Önceki Kapanış :  85.796  
En Yüksek
83.966 En Düşük
82.636
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 1,76 25.499 % 10,00  
QNBFL 144,70 23.731 % 9,95  
RTALB 4,81 4.906.960 % 9,82  
ATSYH 1,24 33 % 9,73  
OSMEN 5,54 11 % 8,63  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6644 7,7029 % 0,77  
Frank 6,6685 6,7087 % 0,76  
Riyal 1,7468 1,7556 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.487 -12,07  
Altın Gr. 314 315 -1,33  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,48 12,51 -0,12  
Gümüş Gr. 2,64 2,65 -0,01  
B. Petrol 26,23 26,23 -0,75  
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