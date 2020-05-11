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Borsa haftaya yükselişle başladı

11.05.2020 10:18

Son güncelleme : 11.05.2020 10:18
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,59 artışla 98.419,82 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 574,62 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak  98.419,82 puana çıktı. Bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,57 yükseliş kaydetti. Sektör  endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman, kağıt, basım, tek  gerileyen ise yüzde 0,10 ile madencilik oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 99.500 üzerini test eden BIST 100  endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki  kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 97.845,20 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip corona virüs salgınında en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları ile geçen hafta pozitif bir  seyir izlendiğini anımsatarak, bu hafta salgınla ilgili haber akışının yanı sıra,  başta sanayi üretimi olmak üzere dünya genelinde açıklanacak verilerin takip  edileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde işsizlik verisinin açıklanacağını, yurt dışında ise  veri gündeminin sakin olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda  olduğunu söyledi.






uzmanpara Gündemi
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Değişim :  0,61% |  595,32
Açılış :  98.420  
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98.420
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 128 % 10,02  
DEVA 15,84 3.369.216 % 10,00  
AYES 2,64 19.961 % 10,00  
TACTR 8,26 225.746 % 9,99  
GLRYH 18,40 1.528.930 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7601 8,8041 % -0,04  
Frank 7,2570 7,3007 % -0,14  
Riyal 1,8764 1,8858 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.706 3,45  
Altın Gr. 389 390 1,57  
Cumhuriyet 2.493 2.547 -21,80  
Tam 2.566 2.613 -22,40  
Yarım 1.252 1.278 -10,90  
Çeyrek 624 639 -5,50  
Gümüş.Ons 15,53 15,56 0,09  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,03  
B. Petrol 30,66 30,66 -0,31  
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