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Borsa haftaya yükselişle başladı

18.05.2020 10:12

Son güncelleme : 18.05.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,13 artışla 100.898,07 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.129,92 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak  100.898,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,15 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde  2,39 ile taş, toprak oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,58 yükselerek 99.768,15  puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 1,97 değer  kazandı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün  geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin kaldırılmaya devam edeceği  beklentilerinin dünya borsalarını desteklediğini kaydetti.

Bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu, yurt içinde perşembe  günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının bekleneceğini ifade  eden analistler, yarınki tatil ve bugünkü sokağa çıkma sınırlandırması nedeniyle  düşük işlem hacmiyle pozitif bir seyir izlenebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin  direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55100.898
Değişim :  1,13% |  1.129,92
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
100.898 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 51.256,90 605.764 % 10,00  
NUHCM 13,55 1.636.447 % 9,98  
MRDIN 6,15 543.906 % 9,82  
SERVE 4,93 489.332 % 9,80  
AVHOL 2,04 317.220 % 9,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2941 8,3357 % -0,44  
Frank 7,0474 7,0899 % -0,38  
Riyal 1,8229 1,8321 % -0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 17,84  
Altın Gr. 389 390 2,71  
Cumhuriyet 2.504 2.549 29,60  
Tam 2.578 2.615 30,40  
Yarım 1.258 1.278 14,80  
Çeyrek 629 639 7,40  
Gümüş.Ons 17,22 17,26 0,62  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 0,13  
B. Petrol 33,77 33,77 1,27  
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