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Borsa İstanbul endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı

08.08.2020 09:54

Son güncelleme : 08.08.2020 09:54
Borsa İstanbul, halen pay bazında çalışan ve aşırı dalgalanmalarda işlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcıları panik işlemlerinden korumaya yarayan devre kesici sistemini pazartesiden itibaren endeks bazında da uygulamaya başlayacak.



AA

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre BIST 100 endeksinin  gün içerisinde, önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak yüzde 5 veya daha  fazla ve ikinci eşik olarak yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde işlemleri  geçici olarak durduracak devre kesici sistemi, 10 Ağustos'tan itibaren  uygulanmaya başlayacak.

Halen pay bazında uygulanmakta olan devre kesici sistemi, aşırı  dalgalanmalarda yatırımcıların belirlenen eşikleri aşan fiyat değişimlerinden  olumsuz etkilenmemesi için piyasaya soluklanma imkanı sağlayan bir sigorta  sistemi gibi çalışıyor.

Bugün yapılan duyuruda, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin (EBDKS)  çalışması durumunda Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP)  pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay  Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulacak.

EBDKS'nin devreye girmesi ile birlikte paylar, gayrimenkul yatırım  fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında 20  dakika boyunca işlemler durdurulacak.

20 dakikalık işlem durdurmanın ardından sürekli işlem yöntemiyle işlem  gören sıralarda 5 dakika boyunca tek fiyat emir toplama uygulanacak, sonraki 5  dakikada içinde de eşleştirme yapılarak işlem fiyatları belirlenecek ve  duyurulacak.

Varantlar, yatırım kuruluşları sertifikaları, borsa yatırım fonları ve  yeni pay alma hakkı kuponlarında ise işlem sıraları 30 dakikalığına durdurulacak.

Pay piyasasında EBDKS'nin çalışması ile VİOP'ta işlem gören paya ve  pay endekslerine bağlı sözleşmeler 30 dakika boyunca işleme kapatılacak.

EBDKS, sürekli işlem seansının sona ermesinden önceki 30 dakika  içerisinde devreye girmesi halinde (mevcut durumda 17.30'dan sonra) ilgili  seanslar sonlandırılacak.

EBDKS kapsamında belirlenen eşik değerlerin gün içerisinde tekrar  aşılması durumunda devre kesici aynı aşama için ikinci kez çalışmayacak.

Ayrıca uygulamanın devreye alınması ile birlikte pay bazında uygulanan  devre kesicilerde emir toplama süresi 15 dakikaya indirilecek, eşleştirme süresi ise 2 dakika olarak devam edecek.




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