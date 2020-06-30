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Borsa İstanbul ile TraderEvolution entegrasyonu tamamlandı

30.06.2020 13:10

Son güncelleme : 30.06.2020 13:10
Çoklu pazar online işlem platformu sağlayıcısı TraderEvolution, Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası`na Borsa İstanbul üyeleri üzerinden erişim sağlayacak altyapıyı hazırladı.



AA

Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,  Borsa İstanbul'un hem veri hem de emir iletim (order routing) sistemleri  TraderEvolution platformu ile entegre edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TraderEvolution Üst Yöneticisi  (CEO) Roman Nalivayko, ticaret platformlarını Borsa İstanbul'a başarıyla entegre  etmekten gurur duyduklarını belirterek, ''Bu kilometre taşı müşterilerimize  gerçek bir çoklu pazar platformu sunma taahhüdümüzü desteklemektedir. İşlem  platformumuzu kullanan ve Borsa İstanbula bağlanmak isteyen her kullanıcı,  platformumuzla pazar verilerine erişebiliyor ve emir iletebiliyor. Ürünümüz  kullanıma hazır olduğu için herhangi bir uygulamanın geliştirilmesine veya  entegrasyonuna gerek kalmayacak.'' ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Alpogan Sabri Erdoğan ise şu  değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Finans Merkezi projesi çerçevesinde kendisini bölgesel bir  yatırım merkezi olarak konumlandıran Borsa İstanbul, teknolojisini ve  pazarlarının erişilebilirliğini geliştirmek için yatırımlar ve iş birlikleri  yapmaya devam ediyor. Trader Evolution entegrasyonu, mevcut ve potansiyel  yatırımcılarımızın pazarımıza ve verilerimize güvenli ve kolay bir şekilde  ulaşabilmelerine yardımcı olacaktır.''




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