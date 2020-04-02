Borsa İstanbul, BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması`na ilişkin projeyi ertelediğini açıkladı.
Borsa İstanbul`dan 2 sıfır atma ertelendi
02.04.2020 15:01
Son güncelleme : 02.04.2020 15:01
Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, BISTECH sistemi 2.11 versiyon geçişi ve BIST pay endekslerinden iki sıfır atılmasına ilişkin projeler ertelendi.
Borsa İstanbul, BISTECH sistemi 2.11 versiyon geçişi'nin 6 Temmuz 2020, BIST pay endekslerinden iki sıfır atılması'nın ise 27 Temmuz tarihinde yapılmasının planlandığını bildirdi. Borsa
İstanbul'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"BISTECH Sistemi iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında 2.11 versiyonu olarak adlandırılan yeni sürümün 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla canlı ortamda devreye alınacağı ve BIST 30 ile BIST 100 endeksleri başta olmak üzere Borsamız tarafından hesaplanan BIST Pay Endekslerinden 27 Nisan 2020 tarihi itibarıyla iki sıfır atılacağı ilan edilmiştir.
İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar ve değişen çalışma düzeni nedeniyle, geliştirme ve test süreçlerine yeterince katılım sağlanamadığı gözlemlenmekte olup, üyelerimizden, veri yayın kuruluşlarından, yazılım şirketlerinden ve kurumsal yatırımcılardan gelen talepler değerlendirilerek “BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi” ve “BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması”na ilişkin projelerin ertelenmesine karar verilmiştir.
BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi’nin 6 Temmuz 2020, BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması’nın ise 27 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Test ortamlarının açık olacağı süreler ve prova tarihleri ayrıca ilan edilecektir."
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