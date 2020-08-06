Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa İstanbul`dan dolar vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin düzenleme

06.08.2020 13:14

Son güncelleme : 06.08.2020 13:21
Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası`nda (VİOP) dolar/TL sözleşmelerinin, aynı anda işlem gören vade sayısını 16`ya çıkarma kararı aldı.



AA

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen duyuruda, VİOP'ta  yarından itibaren, dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde işlem gören vade  sayısının 16 aya çıkarılacağı kaydedildi.

VİOP'ta halen dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinin, vade döngü  aylarının şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık olduğu, içinde bulunulan   ay, takip eden ay, sonraki ilk 3 döngü ayı ve aynı yılın aralık ayı  olmak üzere  toplam 6 vade ayında işlem gördüğü kaydedildi.

6 vade ayını  tamamlamak için gerektiğinde bir sonraki takvim yılının  aralık vadeli  işlem sözleşmelerinin de ayrıca işleme açıldığı anımsatılan  duyuruda, "Yapılan değerlendirme sonucunda 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren  dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde aynı anda içinde bulunulan ay ve  takip  eden 15 ay olmak üzere toplam 16 ayın işleme açılmasına karar  verilmiştir."  ifadeleri kullanıldı.

Analistler, döviz kuru pozisyonlarını hedge etmek (dalgalanmalardan  korunmak) isteyen kişi ve kurumların VİOP'ta dolar/TL sözleşmelerini  kullanabildiğini, vade sayısının artmasının bu yatırımcılara esneklik  sağlayacağını kaydetti.

Döviz kuruna ilişkin koruma amaçlı işlemlerde planlama ve esnekliğin  önemli olduğuna işaret eden analistler, artan vade sayılarının bu alanda işlem  hacmi ve derinliği de artırabileceğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:051.043
Değişim :  -4,47% |  -48,85
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094 En Düşük
1.043
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 47,18 87.530.813 % 9,98  
GLRYH 16,58 42.350.452 % 9,95  
ROYAL 2,80 4.188.932 % 9,80  
RAYSG 6,14 13.992.045 % 9,06  
AYES 5,25 227.734 % 8,47  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5140 9,5617 % 3,27  
Frank 7,9451 7,9929 % 2,84  
Riyal 1,9252 1,9349 % 2,78  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.049 2.049 10,65  
Altın Gr. 478 478 15,80  
Cumhuriyet 3.160 3.246 152,30  
Tam 3.256 3.345 161,10  
Yarım 1.580 1.628 73,90  
Çeyrek 793 819 40,70  
Gümüş.Ons 27,73 27,78 0,80  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,37  
B. Petrol 45,23 45,23 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru