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Borsa İstanbul`dan manipülatörlere kulak asmayın uyarısı

04.06.2020 13:02

Son güncelleme : 04.06.2020 13:02
Borsa İstanbul, borsada yatırım yaparken ve hisse alırken piyasa dolandırıcılarının dikkat edilmesi gereken uyarıların yer aldığı bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.



AA

"Küçükyatırımcı", "tuzaklaradikkat",  "piyasadolandırıcılarındanuzakdur", "Borsaİstanbul"  ve "yatırımadeğer" gibi  başlıklarla hazırlanan videoda, borsada herkesin mutlu yatırımcı olabileceği, her  zaman orta ve uzun vadeli yatırım yapanın kazanacağı belirtildi.

Uzmanlara danışmanın önemine değinilen videoda, "Temel ve teknik  uzmanlık gerektiren bilgilendirmelerde hesabınızın bulunduğu kurumdaki yatırım  danışmanından profesyonel yardım alarak, dedikodulara, sosyal medyadaki  dolandırıcıların fısıltılarına kulak tıkayarak, yatırımın uzun soluklu bir yol  olduğunu unutmayarak, çok yönlü bir bakış açısıyla hareket ederek." ifadelerine  yer verildi.

Videoda, yatırımcıyı en çok para kaybetmenin üzeceği kaydedilerek,  manipülatif hareketlere maruz kalmamak için yapılması gerekenlerden bahsedildi.

Borsada halka açık şirketlerin paylarının bulunduğu, bu şirketlerin  paylarından alınarak ortak olunduğu, şirketlere yatırım ve emeklilik fonları gibi  kurumsal yatırımın da yapılabildiği anlatılan videoda, yatırımcısı çok olan  şirketin fiyatının da sağlıklı oluştuğu aktarıldı.

YATIRIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ İSTENEN KONULAR

Yatırımcıların bu şirketlerin pay değer artışlarından ve temettü  gelirlerinden yararlanarak tasarruflarını artırdığı anlatılan videoda, şu  ifadeler  yer aldı:

"Ancak bazen bu döngüyü bozarak haksız kazanç elde etmek için yatırım  tuzakları kuranlar çıkabilir. Bunlar nihayetinde yakalansalar da küçük  yatırımcıların bu tuzakları öğrenip düşmemesi önemlidir. Peki bu tuzaklar nasıl  kurulur? Mesela önce iki manipülatör veya bir başka ifadeyle piyasa dolandırıcısı  bir araya gelir. Genelde halka açık oranının düşük olduğu fiyatı kolay  hareketlendirebilecek türde, payda alım yapmaya başlar. Bu piyasada  dolandırıcılarının kasasında pay senedi artar nakit azalır. Ancak henüz fiyatta  bir oynama yoktur."

Payda yüklü alım yaptıktan sonra kulaktan kulağa herkese o payın  isminin fısıldanmaya başlandığı belirtilen videoda, şu uyarılarda bulunuldu:

"Dedikoduyu duyan gelmeye başlar. Payın fiyatı yükseldikçe yeni  yatırımcı gelir. Ceza alacaklarını henüz bilmeyen manipülatörler karı alıp mutlu  bir şekilde giderken yeni yatırımcılar ellerindeki paylarla kalakalır. Pay  piyasaları tüyoyla, dedikoduyla yatırım yapılacak yerler değildir. Yatırım  yaparken aracı kurumunuza, bu kurumların internet sitelerinde güncellenen model  portföylere bakabilirsiniz. Pay piyasaları; temel analizlere önem veren, KAP  açıklamalarına itibar eden, uzmanına danışan, orta ve uzun vadeli düşünenlerin  kazandığı bir yerdir."

"MANİPÜLASYONA HAPİS VE PARA CEZASI VAR"

Videoda, manipülasyonun hapis ve para cezası cezası olduğunun altı  çizilerek, "Üstelik sosyal medya fenomenleri, grupları veya internette çeşitli  forumlarda manipülasyon yapanlarla ortak hareket etmek, destek olmak da suça  ortak olmaktır." ifadesi yer aldı ve olağanüstü fiyat hareketlerinde  yatırımcılara anormal giden bir durumun olup olmadığını düşünme fırsatı vermek  için Borsa İstanbul'un devre kesici ile işlemleri durduğu aktarıldı.




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