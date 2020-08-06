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Borsa İstanbul`dan `Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi`

06.08.2020 10:01

Son güncelleme : 06.08.2020 10:01
Borsa İstanbul, şirketlere sürdürülebilirlik konusunda bilgi vermek ve yön göstermek amacıyla tüm paydaşlarının katkılarıyla "Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi" hazırladı.



AA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, "Gelecekte Var Olmak"  temasıyla hazırlanan rehber, şirketlerin küresel yatırım akımlarından pay  alabilmesine katkı sağlayabilecek ve yön gösterecek güncel bir kılavuz olma  özelliğini taşıyor.

Borsa İstanbul, 8 Ağustos 2019'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay  başkanlığında gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu  (YOİKK) toplantısında kararlaştırılan nihai eylem planı uyarınca, 2014 yılında  ilkini yayınladığı Sürdürülebilirlik Rehberi'ni güncelledi.

Verilen bilgiye göre,  "Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi"nde,  2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen Birleşmiş Milletler  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde sürdürülebilir yatırım ve  yöntemleri, sürdürülebilirliğin şirket faaliyetlerine entegre edilmesi ve  sağlayacağı katkılar, uluslararası raporlama çerçeveleri ve rapor hazırlamada  temel prensipler hakkında verilen bilgilerin yanı sıra çevresel ve sosyal  performans göstergelerine yönelik örneklere de yer veriliyor. 

Rehber, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında şirketlere  bir yol haritası sunuyor, bu konularda şirketlerden aksiyon ve buna ilişkin bilgi  bekleyen yatırımcıların beklentilerini karşılamak ve böylece yatırım çekmelerine  yardımcı olmak için dikkat etmeleri gereken hususları ve yapmaları gereken  çalışmalar ile raporlamaları ortaya koyuyor. 

Şirketlerin bu rehberdeki çalışmaları yapmaları, uluslararası yatırım  çekme açısından önem arz ediyor. 

"3 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI TARAFINDAN YÖNETİLEN VARLIKLARIN TOPLAMI 100 TRİLYON DOLARI AŞTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet  Hakan Atilla, "çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile  birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu  konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi" olarak özetlenebilecek  sürdürülebilirlik yaklaşımının, şirketler için tüm dünyada zorunluluk haline  gelmeye başladığını belirtti.

Atilla, "Bu nedenle sürdürülebilirlik faaliyetlerinin şirketler  tarafından iş süreçlerine entegre edilmesi ve sonuçlarının raporlanarak başta  yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşların ve kamuoyunun aydınlatılması kritik önem  arz ediyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük fonlarından bazılarının çevresel, sosyal ve kurumsal  yönetim konularında bilgi vermeyen şirketlere yatırım yapmayacaklarını  açıklamasının da söz konusu rehberin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Atilla,  bu kriterlere önem verdiklerini ifade eden 3 binden fazla yatırımcı tarafından  yönetilen varlıkların toplam tutarının da 2020 yılı mart ayı itibarıyla 100  trilyon doları aştığını bildirdi.




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