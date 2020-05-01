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Borsa İstanbul`dan son 15 ayın en iyi performansı

01.05.2020 14:02

Son güncelleme : 01.05.2020 14:02
Çin`de başlayan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sonrası şubat ve mart ayında sert düşen BIST 100 endeksi, nisanda küresel ve yerel bazda alınan önlemlerin etkisiyle yüzde 12,79 yükselerek aylık bazda son 15 ayın en iyi performansını sergiledi.



AA

Kovid-19'un etkisiyle şubat ve martta küresel pay piyasalarına paralel  sert gerileyen BIST 100 endeksi, nisanda kayıplarını kısmen telafi etti.  Analistler, mayıs ayı için ise tedbirli olunması gerektiğine işaret ediyor.

Nisan ayına 88.285,83 seviyesinden başlayan endeks, en düşük 87.888,61  puana kadar gerilemesinin ardından küresel risk iştahındaki artışa paralel yüzde  12,79 değer kazancıyla 101.110,10 seviyesine yükseldi. Endeks, aylık bazda son 15  ayın en iyi performansını sergiledi.

Nisanda bankacılık endeksi yüzde 4,99 ve holding endeksi yüzde 15,46  değer kazandı. Tüm sektör endeksleri nisanda yükselirken, en fazla kazandıran  yüzde 48,85 ile turizm oldu.

"MERKEZ BANKALARI VE HÜKÜMETLER NİSANDAKİ YÜKSELİŞTE ÖNEMLİ ROL OYNADI"

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı  açıklamada, nisan ayı içerisinde ABD borsaları önderliğinde kuvvetli bir tepki  yaşandığını, gelişmiş ve gelişen tüm borsaların kendi iç dinamikleri ve  hikayesine göre bu güçlü tepki ortamından pay aldıklarının görüldüğünü söyledi.

Kovid-19 nedeniyle yaşanan stres ve depresyon döneminde ABD Merkez  Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi büyük merkez bankalarının,  sınırsız parasal genişleme ve agresif sayılacak faiz indirimleri ile devreye  girdiğine işaret eden Paksoy, diğer merkez bankalarının da bu adımlara paralel  adımlar attığını ve salgının etkilerini azaltmayı amaçladığını kaydetti.

Paksoy, küresel ölçekte bir likidite krizi ve olası bir finansal krizi  engellemek için bu adımların atıldığına dikkati çekerek, "Bu adımlar piyasaları  virüs tepe yapıp geri dönüş başlayana kadar dengeye getirmeyi amaçlıyordu. Bu  adımlara hükümetlerin devasa boyutta  parasal teşvik paketleri de eklenince  kuvvetli bir tepki hareketi için ortam sağlanmış oldu." değerlendirmesinde  bulundu.

"MAYIS AYINDA BAZI SORU İŞARETLERİ DEVREDE OLACAK"

Cüneyt Paksoy, nisandaki tepki hareketinin mayıs ayına devri ve devamı  açısından bazı soru işaretlerinin devrede olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"BlST 100 endeksi, nisan ayında yaşanan güçlü tepkiye paralel olarak  80.000-83.000 bandından sert ve güçlü bir yükselişle 21 günlük ortalama üzerinde  kuvvet kazanarak 50-200 günlük ortalama arasına, yani 100.000-103.000 bandına  kadar ulaştı. Tepkinin devamı için merkez bankaları ve hükümet teşviklerinin yanı  sıra ABD merkezli küresel borsaların da tepki içinde kalmaları önemli olacaktır.  İçsel dinamikler olarak da dolar/TL ve tahvil faizlerinin yanında ülke risk primi  (CDS) öne çıkacak. Bunun yanında ilk çeyrek bilançoları sonrası ikinci çeyrek  bilanço beklentileri de fiyatların içine girecektir."

Paksoy, teknik olarak kar satışlarının gelebileceğini aktararak,  "Gelecek kar satışları 95.000-100.000 bandı içinde ve üstünde karşılandıkça  yukarıda 103.000-106.000 aralığı çok kritik direnç hedefi olacaktır." dedi.

106.000 seviyesinin geçilmesi halinde 110.000 seviyesine doğru bir  hareketin gelebileceğini ifade eden Paksoy, 95.000 seviyesinin altında  90.000-93.000 bandının bu tepkinin sınır desteği olarak izleneceğini kaydetti.

Paksoy, satışların artması veya 90.000-93.000 desteğinin kalıcı  kırılması olasılığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durumunda aşağıda yeniden dip arayışları paralelinde 80.000-85.000  geniş bandı yeniden gündeme gelecektir. Son olarak, bir trend değişim sinyali  olarak izlenen 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı kırma efektinin bu  sefer aşağı yönlü kırıldığını ve bu görünüm kalıcı ters yönde değişmeden her  yükselişin bir tepki olarak kalacağını hatırlatmak isteriz."

"PAKETLERİN BORSALARDA DİPTEN DÖNÜŞÜN SAĞLANMASINDA ETKİSİ YÜKSEK"

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan  da geçen ay merkez bankaları ve hükümetler tarafından açıklanan paketlerin  borsalarda dipten dönüşün sağlanmasında etkili olduğunu bildirdi.

Şubat ve martta Kovid-19 nedeniyle küresel ölçekte sert bir şekilde  gerileyen hisse senedi endekslerinde salgına yönelik endişelerin halen devam  ettiğini aktaran Doğan, "Salgında zirvenin yakın bir zamanda görülebileceği  beklentisi ve ekonomilerin yeniden açılışına yönelik söylemler nisan ayında  piyasaları destekledi." dedi.

Doğan, borsalardaki yükselişte beklenti ve söylemler kadar etkili olan  bir diğer konunun da krizle mücadele konusunda merkez bankaları ve hükümetlerin  toplam 10 trilyon doları aşan teşvik ve destek paketleri olduğunu vurguladı.

Fed başta olmak üzere neredeyse tüm gelişmiş ve hatta gelişmekte olan  ülke merkez bankaları ve hükümetleri tarafından krizle mücadele için farklı  boyutlarda destek paketleri açıklandığını hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Açıklanan paketlerin borsalarda dipten dönüşün sağlanmasında  etkisinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Merkez bankalarının faiz indirimleri ve  bol likidite; düşük faizlere ve yükselen altın fiyatlarına neden oldu. Diğer  taraftan küresel büyümeye yönelik endişelerle talep baskısı gören petrol  fiyatlarında arz kısıntısı kararı konusunda geç kalınması ve yeterli önlem  alınamaması da petrol fiyatlarında çöküşe neden oldu."

"YÜKSELİŞLERİN DEVAMI İÇİN YENİ HİKAYELERE İHTİYAÇ VAR"

Üzeyir Doğan, BIST 100 endeksinin, mart ortalarında 82.000  seviyelerine gerilediğini ancak küresel görünümle uyumlu bir şekilde nisanda  toparlandığını ve yeniden 100 bin seviyesinin üzerine çıktığını anımsattı.

İkinci çeyrekte ekonomilerde görülecek sert daralmayı ortaya koyacak  verilerin önemine işaret eden Doğan, "Şirketlerin finansallarındaki bozulma  beklentileri gelecek birkaç ay hisse senetleri üzerinde baskı oluşturabilir. Bu  riski göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle yükselişlerin  devamı için bunlar dışında yeni hikayelere ihtiyaç duyulabilir. Bununla birlikte  son günlerde zaman zaman dile gelen virüse karşı aşı ya da ilaç geliştirilmesi  yönündeki haberler tüm dengeleri değiştirebilecek bir konu olarak beklemede  duruyor." şeklinde konuştu.

Türkiye özelinde ise son haftalarda gündemde olan Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın (TCMB) diğer merkez bankaları ile yeni swap hatları inşa  etmesi yönündeki çalışmaların TL varlıklar için önemli olacağını vurgulayan  Doğan, "Olası bir anlaşmanın teknik düzenlemeler gerçekleştirildikten sonra  özellikle Fed ile gerçekleştirilmesi uluslararası siyaset açısından da  Türkiye'nin risk primini düşürücü bir etki yapabilir." dedi.




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