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Borsa liginin temmuzda kazandıranı Fenerbahçe

04.08.2020 11:09

Son güncelleme : 04.08.2020 11:09
Borsa İstanbul`da işlem gören spor şirketlerinden Fenerbahçe Futbol AŞ, geçen ay yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, temmuzda spor endeksi yüzde  18,4 değer kaybetti. Fenerbahçe, yüzde 6,8 ile geçen ay yatırımcısına tek kazandıran spor  şirketi olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'i zirveden uzakta, 7'nci yedinci sırada tamamlamasına karşın  geçen ay hisseleri iyi performans gösteren Fenerbahçe, en son maçında Çaykur  Rizespor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Söz konusu dönemde Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ,  yatırımcısına yüzde 3,3 kaybettirdi. Süper Lig'in son haftasında deplasmanda  Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri geçen ay  yüzde 14,8 azalış kaydederken, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol  İşletmeciliği de yüzde 41,4 ile temmuzda yatırımcısına en fazla kaybettiren spor  şirketi oldu.

Son 9 yılın en başarılı performansını sergileyen ve yılın ilk  yarısında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olan Trabzonspor,  şampiyonluk hedefine ulaşamazken, hisse performansında da kayda değer bir düşüş  yaşadı.

7 AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI TRABZONSPOR

Spor şirketlerinin ocak-temmuz dönemindeki performanslarına  bakıldığında, Trabzonspor, yüzde 86,5 ile en fazla kazandıran spor şirketi olarak  kayıtlara geçti. HES Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenip ligi 65 puanla 2.  sırada tamamlayan ve son 9 yılın en başarılı performansına ulaşan Trabzonspor'un  yeşil sahalardaki başarılı performansı, yıllık bazda hisse performansına da  yansıdı.

Yılın 7 ayında Galatasaray'ın hisseleri yüzde 22,2  Beşiktaş'ın  hisseleri yüzde 19,2 değer kazanırken, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 7,1 değer  kaybetti.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE GALATASARAY SAHİP

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise  Galatasaray oldu.

Temmuz ayını 1 milyar 339 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle  tamamlayan Galatasaray'ı, 1 milyar 330 milyon 291 bin 200 lira piyasa değeriyle  Fenerbahçe, 947 milyon 926 bin 430 lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 700  milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.




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