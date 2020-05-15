Borsa İstanbul`da endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin testlerin 5 Haziran`da başlayacağı duyuruldu.
Borsada endeksten sıfır atılmasına ilişkin testler haziranda başlıyor
15.05.2020 15:49
Son güncelleme : 15.05.2020 15:56
AA
Borsa İstanbul yönetimi tarafından üyelere gönderilen duyuruda "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması Projesi"nde provaların 5 Haziran'da başlayacağı bildirildi.
Duyuruda, daha önce üyeler ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda 27 Temmuz'a ertelendiği hatırlatılan endekslerden iki sıfır atılmasına yönelik projede, prova katılımcılarının bağlantı testlerini 1-3 Haziran'da gerçekleştirmesi gerektiği kaydedildi.
Endekslerden sıfır atılmasına ilişkin provalarda canlı ortam verilerinin kullanılacağı belirtilen duyuruda, dört kez canlıya geçiş provası planlandığı ve her periyotta en az üç gün test imkanı sunulacağı ifade edildi.
Duyuruya göre ilk prova 5-10 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sonraki provaların ise sırasıyla 12-19 Haziran, 26 Haziran-3 Temmuz ve 10-17 Temmuz'da yapılması planlanıyor.
Borsa İstanbul tarafından 2 Nisan'da yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs salgını tedbirlerinin neden olduğu olağanüstü koşullar ve değişen çalışma düzeni nedeniyle, üyelerden gelen talepler doğrultusunda "BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi" ve "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması"na ilişkin projelerin ertelendiği bildirilmişti.
Testlerin başarılı olması durumunda "BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon Geçişi"nin 6 Temmuz, "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması"nın ise 27 Temmuz'da yapılması planlanıyor.
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