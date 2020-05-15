GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsada endeksten sıfır atılmasına ilişkin testler haziranda başlıyor

15.05.2020 15:49

Son güncelleme : 15.05.2020 15:56
Borsa İstanbul`da endeksten iki sıfır atılmasına ilişkin testlerin 5 Haziran`da başlayacağı duyuruldu.



AA

Borsa İstanbul yönetimi tarafından üyelere gönderilen duyuruda "BIST  Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması Projesi"nde provaların 5 Haziran'da  başlayacağı bildirildi.

Duyuruda, daha önce üyeler ve paydaşlardan gelen talepler  doğrultusunda 27 Temmuz'a ertelendiği hatırlatılan endekslerden iki sıfır  atılmasına yönelik projede, prova katılımcılarının bağlantı testlerini 1-3  Haziran'da gerçekleştirmesi gerektiği kaydedildi.

Endekslerden sıfır atılmasına ilişkin provalarda canlı ortam  verilerinin kullanılacağı belirtilen duyuruda, dört kez canlıya geçiş provası  planlandığı ve her periyotta en az üç gün test imkanı sunulacağı ifade edildi.

Duyuruya göre ilk prova 5-10 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sonraki  provaların ise sırasıyla 12-19 Haziran, 26 Haziran-3 Temmuz ve 10-17 Temmuz'da  yapılması planlanıyor.

Borsa İstanbul tarafından 2 Nisan'da yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs salgını tedbirlerinin neden olduğu olağanüstü koşullar ve değişen  çalışma düzeni nedeniyle, üyelerden gelen talepler doğrultusunda "BISTECH Sistemi  2.11 Versiyon Geçişi" ve "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması"na ilişkin  projelerin ertelendiği bildirilmişti.

Testlerin başarılı olması durumunda "BISTECH Sistemi 2.11 Versiyon  Geçişi"nin 6 Temmuz, "BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır Atılması"nın ise 27  Temmuz'da yapılması planlanıyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:4099.910
Değişim :  0,72% |  716,51
Açılış :  99.678  
Önceki Kapanış :  99.193  
En Yüksek
100.813 En Düşük
99.678
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 371,80 16.695.143 % 10,00  
CMBTN 78,65 11.259.541 % 10,00  
NUHCM 12,32 2.315.372 % 10,00  
RALYH 9,90 2.370.271 % 10,00  
ISKUR 471.900,00 471.900 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3853 8,4273 % -0,63  
Frank 7,0795 7,1221 % -0,05  
Riyal 1,8359 1,8451 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.745 13,61  
Altın Gr. 387 388 2,52  
Cumhuriyet 2.495 2.534 15,00  
Tam 2.569 2.600 15,40  
Yarım 1.254 1.271 7,50  
Çeyrek 627 636 3,70  
Gümüş.Ons 16,56 16,60 0,72  
Gümüş Gr. 3,66 3,67 0,14  
B. Petrol 31,83 31,83 0,70  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru