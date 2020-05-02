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Borsada nisan ayının en fazla kazandıranı Trabzonspor

02.05.2020 11:10

Son güncelleme : 02.05.2020 11:10
Borsa İstanbul`da işlem gören spor şirketlerinden Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, hisselerindeki yüzde 69,8`lik artışla geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.



AA

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, söz konusu  dönemde yüzde 29,8 değer kazandı. Nisan ayında Borsa İstanbul'da işlem gören 4  spor şirketi de yatırımcısını sevindirdi.

Analistler, spor hisselerinin, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin olumlu haberlerden pozitif etkilendiğini ifade etti.

Söz konusu dönemde Trabzonspor, hisselerindeki yüzde 69,8'lik artışla  nisan ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Trabzonspor'u, yüzde 17,5 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 16,2 ile  Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve yüzde 9,7 ile Beşiktaş Futbol  Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ takip etti.

4 AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI DA TRABZONSPOR

Spor şirketlerinin bu yılın ocak-nisan dönemindeki performanslarına  bakıldığında da Trabzonspor, en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Söz konusu dönemde Trabzonspor, yatırımcısına yüzde 146,5, Galatasaray  da yüzde 27 kazandırdı.

4 aylık dönemde Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 28,9, Beşiktaş'ın  hisseleri ise yüzde 12,7 değer kaybetti.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE GALATASARAY SAHİP

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise  Galatasaray oldu.

Nisan ayını 1 milyar 393 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle  tamamlayan Galatasaray'ı, 1 milyar 252 milyon 870 bin 344 lira ile Trabzonspor, 1  milyar 18 milyon 504 bin 199 lira ile Fenerbahçe ve 513 milyon 600 bin lira ile  Beşiktaş izledi.




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