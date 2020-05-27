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Borsaya ilk çeyrekte yatırımcı akını

27.05.2020 11:05

Son güncelleme : 27.05.2020 12:31
Borsa İstanbul`da ilk çeyrekte tüm endekslerde yatırımcı sayısında önemli artış yaşanırken, BIST TÜM endeksine 396 yabancı, 178 bin 272 yerli olmak üzere toplam 178 bin 668 yeni yatırımcı dahil oldu.



AA

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Yatırımcı İlişkileri  Derneği (TÜYİD) tarafından hazırlanan Borsa Trendleri Raporu'ndan derlediği  bilgilere göre, Borsa İstanbul'da ilk çeyrek itibarıyla BIST TÜM endeksinde 357  şirket işlem gördü.

Nominal işlem hacmi, BIST TÜM endeksinde ilk çeyrekte geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 117 yükselerek rekor kırdı. İşlem hacmindeki bu artışta, yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan belirsizlik  etkili oldu.

Bu dönemde, BIST TÜM endeksinin dolar cinsinden işlem hacmi yüzde 78  artarak 172 milyar 228 milyon dolara ulaştı. Endeksin TL bazında işlem hacmi ise  iki katına çıktı ve 1 trilyon 44 milyar 528 milyon liraya yükseldi.

TL bazında işlem hacimleri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine  göre bankacılık endeksinde yüzde 4 düşüşle 146 milyar 759 milyon liraya  gerilerken, teknolojide yüzde 229 artışla 85 milyar 916 milyon liraya, holding ve  yatırımda yüzde 227 yükselişle 105 milyar 884 milyon liraya çıktı. TL işlem hacmi  ticaret endeksinde yüzde 213, hizmet endeksinde yüzde 128, sınai endeksinde yüzde  101 ve mali endekste yüzde 69 arttı.

Böylece ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında işlem  hacmi tek düşen endeks, bankacılık oldu.

TEKNOLOJİ ENDEKSİNE 1 MİLYON DOLAR YABANCI YATIRIM GİRİŞİ

Borsa İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık net  yabancı çıkışı gerçekleşti. Net yabancı girişi gerçekleşen tek endeks 1 milyon  dolarla teknoloji oldu. En yüksek net yabancı çıkışı yaşanan endeks ise 1 milyar  94 milyon dolarla mali endeks olarak kayıtlara geçti.

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul işlem hacmindeki payı 2020'nin  ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan azalarak yüzde 26'ya  geriledi.

İlk çeyrek itibarıyla bakıldığında, yabancıların işlem hacminde en  yüksek paya yüzde 35'le bankacılığın, en düşük paya ise yüzde 25'le sınai ve  teknolojinin sahip olduğu görüldü.

MALİ ENDEKSE 150 BİNE YAKIN YENİ YERLİ YATIRIMCI GİRDİ

Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı martta 1 milyon 347 bin  388'e ulaştı. Bu yatırımcıların yüzde 99,2'sini yerli, yüzde 0,8'ini yabancı  yatırımcılar oluşturdu. Bu kapsamda mart sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı 1  milyon 337 bin 244, yabancı yatırımcı sayısı 10 bin 144 oldu.

Bu dönemde BIST 100 dışında tüm endekslerde yabancı yatırımcı  sayısında artış görüldü. Mart sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yabancı  yatırımcı sayısı BIST TÜM'de 396, BIST 30'da 207, BIST 50'de 225 artış kaydetti.  Aynı dönemde BIST 100 endeksinde ise yabancı yatırımcı sayısı 1.542 azalarak 7  bin 358'e geriledi.

Borsa İstanbul'daki endekslerde en fazla yabancı yatırımcı artışı 453  ile hizmetlerde gerçekleşirken, bunu 384 ile sınai takip etti. Yabancı yatırımcı  sayısı BIST Mali'de 201, BIST Ticaret'te 194, BIST Teknoloji'de 146, BIST Holding  ve Yatırım'da 67,  BIST Banka'da 65 arttı.

Yerli yatırımcı sayılarına bakıldığında ise tüm endekslerde mart sonu  itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedildiği dikkati çekti. Bu  dönemde BIST TÜM endeksine toplam 178 bin 272 yeni yerli yatırımcı giriş  yaparken, en büyük yerli yatırımcı artışı 146 bin 842 ile mali endekste görüldü.

Öte yandan mart sonunda geçen yılın aynı dönemine göre BIST TÜM  endeksine 396'sı yabancı olmak üzere 178 bin 668 yeni yatırımcı dahil oldu. Yeni  yatırımcı sayısı BIST 100'de 76 bin 377, BIST 30'da 87 bin 23, BIST 50'de 92 bin  48 düzeyinde gerçekleşti.

YATIRIMCILARIN PORTFÖY DEĞERİ ARTTI

BIST TÜM endeksinde yabancı yatırımcıların portföy değeri geçen yılın  mart ayında bulunduğu 206 milyar lira seviyesinden, bu yılın aynı döneminde 219  milyar liraya yükseldi. Bu rakam yerli yatırımcılarda 114 milyar liradan 155  milyar liraya çıktı.

İlk çeyrekte Borsa İstanbul'da en yüksek portföy değerine sahip ilk üç  ülkenin değişmediği ve ABD, Katar ve Birleşik Krallık olduğu görüldü. ABD'de  yerleşik 1.133 yatırımcı, toplam yabancı yatırımların yüzde 26'sına sahipken, bu  yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 8 milyar 652 milyon dolar oldu. Toplam  yabancı yatırımların yüzde 26'sına sahip olan Katarlıların portföy büyüklüğü ise  8 milyar 565 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.




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