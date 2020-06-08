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Brüksel Havalimanı`ndaki yer hizmetleri firmasından iflas kararı

08.06.2020 13:37

Son güncelleme : 08.06.2020 13:51
Brüksel Havalimanı`nda yer hizmetleri sunan ve yaklaşık 1.500 kişiyi istihdam eden Swissport Belçika, iflas başvurusunda bulunacağını bildirdi.



AA

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda faaliyet gösteren Swissport firması, operasyonların sonlandırılacağını duyurdu.

Açıklamada, firmanın Belçika'daki yer hizmetlerinden yıllardır zarar  ettiği, son dönemde gelecek beklentilerinin de olumsuz olduğu kaydedildi.

Firmanın, havacılık sektörünün içinde bulunduğu zorlu dönemde mali  yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle  iflas başvurusu kararı alındığı belirtildi.

Brüksel Havalimanı'nda bagaj hizmetleri sunan Swissport Belçika,  yaklaşık 1.500 kişiye iş imkanı sağlıyordu.

Brüksel Zaventem Havalimanı, yer hizmetlerinde Swissport veya  Aviapartner'le çalışıyordu. Söz konusu şirketlerin çalışanları son yıllarda  sıklıkla greve gidiyordu. Özellikle yoğun seyahatlerin olduğu tatil dönemlerinde  yapılan grevler nedeniyle yolcular olumsuz etkileniyordu.




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