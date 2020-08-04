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Brüksel`de restoranların 3`te 1`i iflas riski altında

04.08.2020 14:13

Son güncelleme : 04.08.2020 14:13
Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla NATO`ya ev sahipliği yapan Belçika`nın başkenti Brüksel`de faaliyet gösteren yaklaşık 1200 restoranın üçte birinin Kovid-19 salgını nedeniyle bu sonbaharda iflas ederek kapanacağı tahmin ediliyor.



AA

Brüksel Gıda Hizmetleri Endüstrisi Federasyonu (FHB) Başkanı Philippe  Trine, yerel basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan  önlemlerin birçok restoran ve kafenin sonunu getirebileceğini söyledi. Trine,  sektör temsilcilerinin özellikle sonbahar aylarında iflas dalgası beklediklerini  ifade etti.

Trine, "Birçok iş yeri zaten zor iş yapıyordu ama getirilen son  önlemlerle durum sektör için felakete döndü. Bazı restoranlar tamamen kapanıyor  bazılarıysa tatil amacıyla bir süre kapattıklarını söylüyorlar ama bir daha  açamayacaklarını da biliyorlar." dedi.

Belçika hükümeti, salgınla mücadele kapsamında son olarak yeni  önlemler alındığını açıklamıştı. Bunlar arasında herkesin bir ay boyunca en fazla  5 kişiyle görüşmesi, evden çalışmanın teşvik edilmesi, restoran ve kafelere  gidenlerin telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgilerini bırakması,  alışveriş yapılan kalabalık cadde ve meydanlarda maske zorunluluğu gibi tedbirler  bulunuyordu.

FHB, yıl sonuna kadar Brüksel'de bulunan yaklaşık 1200 restoran ve  kafenin yüzde 30'unun tamamen kapanacağını, önemli bir kısmının da geçici olarak  kepenk indireceğini tahmin ediyor. Krizden en fazla etkileneceklerin 4 kişiye  kadar çalışanı bulunan küçük iş yerleri olacağı belirtiliyor.

Brüksel bölgesel hükümeti yetkilileri, sektörün durumunun eylül ayında  havaların serinlemeye başlamasıyla restoranların açık havada ve bahçelerinde  ağırlayacağı müşterilerinin sayısı azaldığında netleşebileceğini düşünüyor.  Bölgesel hükümet, eylülden itibaren restoran ve kafelere uygun krediler sağlamaya  hazırlanıyor.

Belçika'da faaliyet gösteren insan kaynakları kuruluşu Acerta, salgın  öncesinde büyüme eğiliminde olan restoran sektöründe tam zamanlı çalışanların  yüzde 70'inin belirli dönemler için geçici olarak işsiz kaldığını geçen ay  açıklamıştı.




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