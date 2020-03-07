GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı

07.03.2020 11:09

Son güncelleme : 07.03.2020 11:09
Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,40, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,77, euro/TL yüzde 0,99 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 2,02 değer kaybetti.



AA

BIST 100 endeksi, en yüksek 113.106,60, en düşük 106.425,30 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,40 artışla 109.600,53 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,77 kazanımla 328,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,78 artarak 2.185,00 lira oldu. Geçen hafta 530,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 534,00 liraya çıktı.

Bu hafta, ABD doları yüzde 2,02 değer kaybederek 6,1070 lira, euro yüzde 0,99 artışla 6,9130 lira oldu.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,18, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,69 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.601
Değişim :  -1,98% |  -2.214,55
Açılış :  111.654  
Önceki Kapanış :  111.815  
En Yüksek
112.345 En Düşük
108.775
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 22,30 1.834.944 % 14,95  
BRKSN 3,54 6.477.065 % 14,94  
OYAYO 7,77 5.900.017 % 14,94  
EMKEL 1,95 3.471.423 % 14,71  
VAKKO 6,03 194.631.601 % 9,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9093 7,9489 % 0,10  
Frank 6,4630 6,5019 % 0,41  
Riyal 1,6175 1,6257 % -0,42  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.673 -0,13  
Altın Gr. 328 328 -1,16  
Cumhuriyet 2.181 2.214 28,00  
Tam 2.171 2.225 27,52  
Yarım 1.049 1.076 13,31  
Çeyrek 526 538 6,66  
Gümüş.Ons 17,32 17,34 -0,12  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,04  
B. Petrol 45,23 45,23 -4,76  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru