Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, euro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı
01.05.2020 08:57
Son güncelleme : 01.05.2020 08:57
AA
BIST 100 endeksi, en düşük 99.359,52, en yüksek 102.328,43 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38 artarak 101.110,11 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 2.544,00 lira
oldu. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 621,00 liraya geriledi.
Bu hafta, ABD doları
yüzde 0,10 değer kazanımıyla 6,9890 lira ve avro yüzde 0,53 artışla 7,5850 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,12 ile hisse senedi fonları oldu.
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9922
En Düşük
6,9826
18:057,6554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6626
En Düşük
7,6365
18:05377,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,62
|Açılış
|: 377,54
|
|Önceki Kapanış
|: 379,16
|
380,10
En Düşük
377,45
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7578
|8,8017
|% -0,19
|
|Frank
|7,2183
|7,2618
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-10,81
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.482
|-5,10
|
|Tam
|2.485
|2.543
|-5,30
|
|Yarım
|1.211
|1.243
|-2,50
|
|Çeyrek
|607
|622
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,84
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,96
|26,96
|0,48
|
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