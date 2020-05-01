GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı

01.05.2020 08:57

Son güncelleme : 01.05.2020 08:57
Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, euro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.



AA

BIST 100 endeksi, en düşük 99.359,52, en yüksek 102.328,43 puanı  gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38 artarak  101.110,11 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış  fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı  da yüzde 0,70 azalışla 2.544,00 lira oldu. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek  altının satış fiyatı, bu hafta 621,00 liraya geriledi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,10 değer kazanımıyla 6,9890 lira ve avro  yüzde 0,53 artışla 7,5850 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde  1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde  en çok kazandıran yüzde 4,12 ile hisse senedi fonları oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.110
Değişim :  -0,48% |  -485,22
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.328 En Düşük
99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 15,62 35.878.065 % 10,00  
BRISA 9,46 53.587.772 % 10,00  
OYAYO 5,61 55.304.570 % 10,00  
EGCYH 0,44 968.369 % 10,00  
MAALT 76,55 10.836.434 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7578 8,8017 % -0,19  
Frank 7,2183 7,2618 % 0,15  
Riyal 1,8550 1,8643 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.676 -10,81  
Altın Gr. 378 378 -1,12  
Cumhuriyet 2.421 2.482 -5,10  
Tam 2.485 2.543 -5,30  
Yarım 1.211 1.243 -2,50  
Çeyrek 607 622 -1,30  
Gümüş.Ons 14,80 14,84 -0,15  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 -0,03  
B. Petrol 26,96 26,96 0,48  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru