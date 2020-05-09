Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,23 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,85, dolar/TL yüzde 2,05, euro/TL yüzde 1,69 değer kazandı.
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
09.05.2020 09:53
Son güncelleme : 09.05.2020 09:53
AA
BIST 100 endeksi, en düşük 97.671,82, en yüksek 100.253,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,23 azalarak 97.845,20 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,85 kazanımla 393,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,79 artışla 2.615,00 lira
oldu. Geçen hafta 621,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 639,00 liraya yükseldi.
Bu hafta, ABD doları
yüzde 2,05 değer kazancıyla 7,1320 lira ve euro
yüzde 1,69 artışla 7,7130 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,39, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile kıymetli madenler fonları oldu.
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,0862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1724
En Düşük
7,0621
18:057,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0167
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8022
En Düşük
7,6416
18:05388,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,22
|Açılış
|: 388,98
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7657
|8,8097
|% -0,08
|
|Frank
|7,2697
|7,3134
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8814
|1,8908
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-15,64
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.540
|-29,30
|
|Tam
|2.555
|2.606
|-30,00
|
|Yarım
|1.247
|1.274
|-14,70
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,52
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,95
|30,95
|1,49
|
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