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Bu haftanın kazandıranları belli oldu

02.05.2020 12:05

Son güncelleme : 02.05.2020 12:05
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.



AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,38'lik kazançla 101.110,11 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 99.359,52 puanı, en  yüksek ise 102.328,43  puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 2,56'lık artışla  109.690,89 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,79'luk primle 129.819,92 puana,  Hizmetler Endeksi yüzde 1,85'lik değerle 86.929,30 puana, Teknoloji Endeksi ise  yüzde 0,91'lik kazançla 133.620,36 puana yükseldi.

DOĞUŞ OTOMOTİV EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu  hafta en çok yükselen yüzde 19,86 ile Doğuş Otomotiv oldu. Söz konusu hisse  senedini, yüzde 18,99'luk artışla Net Holding, yüzde 18,84'lük yükselişle de  Brisa izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,96 kayıpla  Reysaş GMYO oldu. Bu hisseyi yüzde 7,66'lık düşüşle Bizim Mağazaları, yüzde  6,65'lik azalışla Trakya Cam takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 549 milyon lirayla  Garanti Bankası'nda olurken, Garanti'yi, 3 milyar 514 milyon lirayla Türk Hava  Yolları, 2 milyar 630 milyon lirayla ASELSAN takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar  901 milyon lirayla Koç Holding, 35 milyar 28 milyon lirayla Garanti Bankası ve 33  milyar 609 milyon lirayla da BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu  hafta yüzde 0,73'lük düşüşle 383 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da  yüzde 0,70'lik azalışla 2 bin 544 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve euro yükselişle kapattı. Doların  satış fiyatı yüzde 0,10'luk artışla 6,9890 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde  0,53'lük artışla 7,5850 lira oldu.

Geçen hafta 8,6340 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu  hafta yüzde 1,46'lık artışla 8,7600 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise  önceki haftaya kıyasla yüzde 0,33 değer kazanarak 7,2110 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde  1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde  en çok kazandıran yüzde 4,12 ile hisse senedi fonları oldu.




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99.360
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZOREN 1,26 64.580.252 % 0,00  
TKFEN 14,25 119.995.651 % 0,00  
SMART 10,06 136.517.120 % 0,00  
AKBNK 5,89 343.150.272 % 0,00  
AFYON 2,68 587.208.924 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7318 8,7756 % -0,49  
Frank 7,2633 7,3071 % 0,78  
Riyal 1,8608 1,8701 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 13,64  
Altın Gr. 383 383 4,30  
Cumhuriyet 2.454 2.515 28,40  
Tam 2.518 2.577 29,00  
Yarım 1.227 1.260 14,20  
Çeyrek 615 630 7,10  
Gümüş.Ons 14,93 15,00 0,00  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 26,52 26,52 0,04  
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