GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bundesbank: Ekonomik faaliyetler düşük kalacak

18.05.2020 14:32

Son güncelleme : 18.05.2020 14:32
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yılın ikinci çeyreğinde ülkede ekonomik faaliyetlerin ilk çeyreğe göre önemli ölçüde düşük kalacağı konusunda uyarıda bulundu.



AA

Bankanın ekonomiye yönelik mayıs ayı raporunda, corona virüs salgınının  yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamaların hafifletilmesine rağmen,  Almanya ekonomisinin ikinci çeyrekte ciddi bir daralma yaşayacağı vurgulandı.

Bankanın raporunda, “Tedbirlerin gevşetilmesine rağmen, Almanya'daki  sosyal ve ekonomik yaşam hala daha önce normal kabul edilenlerden çok uzakta  bulunuyor. Buna bağlı olarak, mevcut ekonomik göstergeler karamsar bir tablo  çiziyor.” değerlendirmesine yer verildi.

İkinci çeyrekten sonra ekonomide toparlanmanın tekrardan başlayacağına  yer verilen raporda, “Gelecekteki ekonomik gelişmeler hakkında çok fazla  belirsizlik var.” ifadesine yer verildi.

Almanya'da hükümetin ekonomik büyümeyi teşvik için aldığı önlemlerin  “olumlu” olarak nitelendirildiği  raporda, teşviklerin talepteki ciddi zayıflığı  dengeleyeceği ve bu teşviklerin geçici olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Raporda, söz konusu salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin Alman  ekonomisinin büyümesine yardımcı olacağına yer verilerek, bazı ekonomik  kısıtlamaların bir süre devam edeceğine de işaret edildi.

Almanya ekonomisi, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın birinci  çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 küçülme kaydetmişti. Ekonomide söz  konusu daralma 2008-2009 finansal ve ekonomik krizinden bu yana en büyük daralma  olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak ve şubat aylarında, Alman ekonomisine yönelik veriler bir  toparlanma işaretleri gösterirken, mart ayında Kovid-19’ın yayılmasını önlemek  için alınan önlemler birçok ekonomik faaliyette kısıtlamaya gidilmesine sebep  oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl AB  ekonomisinin yüzde 7,4 ve Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,5  daralacağını öngörüyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:16101.523
Değişim :  1,76% |  1.754,39
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
101.598 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRDIN 6,16 54.612.257 % 10,00  
RALYH 10,89 1.173.133 % 10,00  
PKENT 178,20 2.178.930 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.321.144 % 10,00  
ISBTR 51.256,90 615.083 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3062 8,3479 % -0,29  
Frank 7,0313 7,0736 % -0,61  
Riyal 1,8218 1,8309 % -0,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 21,24  
Altın Gr. 389 389 2,04  
Cumhuriyet 2.501 2.547 27,70  
Tam 2.574 2.613 28,40  
Yarım 1.256 1.277 13,80  
Çeyrek 628 639 6,90  
Gümüş.Ons 17,35 17,38 0,74  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 0,13  
B. Petrol 34,47 34,47 1,97  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru