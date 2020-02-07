Birleşik Krallık merkezli moda evi, kıyafet, parfüm ve moda aksesuarları üreticisi ve lüks perakende zinciri Burberry, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin`de ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle düşen talep doğrultusunda, ülkede bulunan 64 mağazasından 24`ünü kapatmak zorunda olduğunu açıkladı.
Burberry, Çin`de 24 mağazasını kapattı
07.02.2020 13:46
Son güncelleme : 07.02.2020 13:46
DHA
Şirket açıklamasında, talepteki gerilemenin ciddi olduğuna dikkat çekildi ve söz konusu durumun hem Çin hem de Hong Kong'da yaşandığını ifade etti.
Açıklamada, ortaya çıkan bu durum ile ilgili "yatıştırıcı adımlar" atılacağı da vurgulandı. Ancak, alınan aksiyonların martta bitecek mali yıl üzerinde kısıtlı etkisi olacağı belirtildi ve mali yılın bitiminde perakende satışlar ile ilgili bir güncelleme yapılacağı eklendi.
Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, coronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için desteğini artıracağını, ancak coronavirüsün kontrol altına alındığı zaman ekonomik faaliyetin toparlanmasının beklendiğini açıkladı.
13:31122.132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -151,65
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
13:315,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0033
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9911
En Düşük
5,9771
13:316,5614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0172
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
13:31302,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,42
|Açılış
|: 302,02
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.363.588
|% 19,97
|
|ARENA
|12,98
|31.936.875
|% 17,89
|
|BUCIM
|7,85
|25.114.372
|% 16,64
|
|AYCES
|11,59
|5.825.307
|% 14,98
|
|LINK
|33,86
|25.420.447
|% 14,70
|
|DOKTA
|54,45
|60.927.804
|% -14,99
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|BURVA
|15,49
|79.726
|% -6,12
|
|MERIT
|23,00
|3.096
|% -4,96
|
|SUMAS
|10,70
|119.257
|% -4,80
|
|THYAO
|14,59
|517.437.751
|% -1,02
|
|KRDMD
|2,94
|295.531.206
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|213.910.599
|% 0,00
|
|SISE
|5,63
|211.944.554
|% 0,72
|
|VESTL
|16,52
|211.541.372
|% 1,54
|
|IHLGM
|1,22
|121.584.737
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,94
|295.531.206
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|213.910.599
|% 0,00
|
|ODAS
|2,25
|141.450.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,83
|109.183.931
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7219
|7,7607
|% 0,07
|
|Frank
|6,1134
|6,1503
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5917
|1,5996
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|2,92
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.990
|2.040
|4,81
|
|Yarım
|962
|987
|2,33
|
|Çeyrek
|482
|493
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|0,02
|