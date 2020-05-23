Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede toplumsal dayanışmaya ve müşterilerine destek olduklarını belirtirken, ana hissedarının, çalışanlarının ve müşterilerinin duyduğu güvenden güç alarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiklerini, bu sayede nakdi ve gayri nakdi krediler toplamının 22,3 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.
Burgan Bank finansal sonuçlarını açıkladı
23.05.2020 15:10
Son güncelleme : 23.05.2020 15:10
Burgan Bank, konsolide aktif büyüklüğünü önceki yıla kıyasla yüzde 13 artışla 24,3 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 11 artışla 18,6 milyar TL’ye, gayri nakdi kredilerini yüzde 8 artışla 3,7 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatını ise yüzde 12 artış ile 12,8 milyar TL’ye yükseltti.
Burgan Bank’ın, ilk üç aylık net karı 12 milyon TL
olurken, öz kaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil öz kaynakları ise 3,9 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı ise konsolide bazda yüzde 18,1 ve solo bazda yüzde 20,2 olarak gerçekleşti.
"MÜŞTERİLERİMİZİN YANLARINDA YER ALDIK, DESTEK OLDUK"
2020 yılının ilk çeyreğini değerlendiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Bu yıl, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi karşısında ülke olarak paylaştığımız birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu en üst seviyeye taşıdık. Burgan Bank olarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumumuzun sağlığını ön planda tutan tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirdik. Aynı zamanda salgının olumsuz etkilerinin ve yarattığı belirsizliklerin en az hasar ile yönetilmeye çalışıldığı bu dönemde, hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız ile hizmetler ve çözümler sunduk. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal müşterilerimizin talepleri doğrultusunda; vadesi gelen ödemelerini öteleyerek, bu zor dönemde yanlarında yer aldık, destek olduk. Ayrıca toplumsal dayanışmaya da katkı sağlamak için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 2 milyon TL’lik kaynak temin ettik” dedi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 102.454
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|Önceki Kapanış
|: 102.649
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En Düşük
102.014
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 380,43
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|Önceki Kapanış
|: 377,19
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381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2739
|8,3153
|% -0,03
|
|Frank
|6,9931
|7,0352
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8092
|1,8183
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|7,24
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.497
|22,30
|
|Tam
|2.533
|2.562
|22,90
|
|Yarım
|1.236
|1.252
|11,20
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,03
|
|B. Petrol
|35,31
|35,31
|-0,76
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