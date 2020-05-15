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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

15.05.2020 11:25

Son güncelleme : 15.05.2020 11:25
Türkiye`nin, nisan ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 65,2 milyar lira, giderleri 108,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama  sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde  13,1 artarak 65 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 42,7 artışla 108  milyar 443 milyon lira oldu.

Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 16,3 yükselerek 320 milyar 994 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde  19,2 artarak 393 milyar 773 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 43 milyar 198 milyon lira ve  ocak-nisan döneminde 72 milyar 779 milyon lira açık verdi.




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