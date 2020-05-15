Türkiye`nin, nisan ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 65,2 milyar lira, giderleri 108,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
15.05.2020 11:25
Son güncelleme : 15.05.2020 11:25
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 65 milyar 245 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 42,7 artışla 108 milyar 443 milyon lira
oldu.
Ocak-nisan döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 yükselerek 320 milyar 994 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 19,2 artarak 393 milyar 773 milyon lirayı buldu.
Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 43 milyar 198 milyon lira ve ocak-nisan döneminde 72 milyar 779 milyon lira açık verdi.
11:10100.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.279,84
|Açılış
|: 99.678
|
|Önceki Kapanış
|: 99.193
|
100.813
En Düşük
99.678
11:106,9185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9311
En Düşük
6,8987
11:107,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5024
En Düşük
7,4574
11:10386,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,99
|Açılış
|: 386,02
|
|Önceki Kapanış
|: 385,04
|
386,80
En Düşük
383,99
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|12,32
|2.113.632
|% 10,00
|
|KENT
|371,80
|15.720.655
|% 10,00
|
|ISBTR
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|139.792
|% 10,00
|
|EPLAS
|17,30
|159.368
|% 9,98
|
|KAPLM
|7,50
|9.690.909
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,44
|1.215.026
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|
|ETILR
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|EGCYO
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|
|RTALB
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|2.940.993
|% -9,99
|
|GLRYH
|18,04
|1.176.894
|% -9,98
|
|BIMAS
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|304.470.195
|% 6,83
|
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|233.034.424
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|
|ALKIM
|15,12
|209.499.248
|% -4,12
|
|SASA
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|192.370.393
|% 5,75
|
|HUBVC
|24,08
|173.326.498
|% 4,51
|
|KRDMD
|2,54
|109.466.385
|% 1,60
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|21.257.909
|% 1,59
|
|ISFIN
|3,85
|114.644.173
|% 2,67
|
|ALBRK
|1,36
|37.785.807
|% 3,03
|
|TSKB
|1,04
|25.917.865
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4215
|8,4638
|% -0,19
|
|Frank
|7,0818
|7,1245
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8347
|1,8439
|% -0,09
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.736
|1.736
|5,33
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,11
|
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|2.525
|6,40
|
|Tam
|2.554
|2.591
|6,50
|
|Yarım
|1.246
|1.267
|3,20
|
|Çeyrek
|623
|634
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|16,22
|16,27
|0,38
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|Gümüş Gr.
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|3,61
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