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Çelik ihracatçılarından Avrupa`nın tutumuna eleştiri

16.05.2020 13:08

Son güncelleme : 16.05.2020 13:08
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Avrupa Birliği`nin Türkiye`den ithal edilen bazı çelik ürünlerinde damping yapılıp yapılmadığını belirlemek üzere başlattığı soruşturmaya ilişkin, "Çelik sektörü olarak haksız uygulamalara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.



AA

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin (AB),  Türkiye'den ithal edilen bazı çelik ürünlerde damping yapılıp yapılmadığını  belirlemek üzere başlattığı resmi soruşturma, Türk çelik sektörünü harekete  geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB)  Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Avrupa Birliği, bu soruşturma ile Türk çelik  sektörüne olan hasmane tutumunu açıkça sergilemiş oldu. Çelik sektörü olarak  haksız uygulamalara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız.” ifadelerini  kullandı.

Aslan, “Halbuki 25 yıldır Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)  anlaşması gereği Türkiye ile bölge ülkeleri arasında serbest ticaret anlaşması  var. AB komisyonu herhangi bir dayanağı olmayan soruşturmalarla bu anlaşmayı açık  bir şekilde ihlal ediyor. Hükümetimizden bu ihlalin hesabını ülkemizin yararına  olacak şekilde hukuk yoluyla sormasını talep ediyoruz. Birlik, Türkiye’den çelik  ithalatını durdurmak adına elinden ne geliyorsa yapıyor.” değerlendirmesinde  bulundu.

Avrupa Birliği ülkelerine 2019’da 2,5 milyon ton sıcak rulo sac ihraç  edildiğini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

“Bu soruşturma, Avrupalı çelik üreticilerinin yıllardır AB komisyonu  üzerinde yapmış oldukları baskının bir sonucu. Avrupa çelik sektörü yaşlanmış ve  rekabet gücünü oldukça yitirdi. Bu sebeple dünya arenasında diğer ihracatçı  ülkelerle rekabet edemez duruma geldiği için kendi iç pazarına çekilmek zorunda  kaldı. Kendi iç pazarında da rekabet gücünü yitirince bunun sonucu olarak birçok  üretim tesisi küçülmek, kapanmak ya da el değiştirmek zorunda kaldı. Avrupalı  çelik üreticilerinin varlıklarını sürdürmenin gereği olarak pazarlarının  korunması gerektiği düşüncesi ile AB komisyonu nezdinde girişimleri beş yıldır  devam ediyor."

Aslan, AB ülkelerinin Türkiye’ye ihracatında bu yılın ilk çeyreği  özelinde yüzde 100 artış yaşandığını belirterek, bu süreçte Türkiye’nin AB  ülkelerine olan çelik ihracatının ise yüzde 30 düştüğünü bildirdi.

Bunun manidar olduğuna işaret eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ihracat anlamında en deneyimli ve en büyük iş bağlantılarına  sahip ülkelerden biri ancak son yıllarda korumacılık rüzgarı dünyayı etkisi  altına almış durumda. Küçülen küresel pazarda rekabet kıyasıya gerçekleşiyor.  Böyle bir pazarda Rus ve Ukraynalı üreticiler yerli ham madde, enerji kaynakları  ve devlet desteği, verdikleri fiyatlarla başka üreticilere yaşama hakkı  tanımıyor.

Türkiye’de çelik üretmenin sürdürülebilir olmasını engellemek adına  ellerinden geleni yapıyorlar. Sektörümüze yapılan haksızlıklara sessiz  kalmayacağız ve tüm hukuksal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Halihazırda  kapasite kullanım oranı çelik sektöründe yüzde 45’ler seviyesine geriledi. Bu  durum sürdürülebilir değil. Yüzde 70 kapasite kullanım oranının altında çalışan  bir sektör yok olur ve çelik üretmeyen ülkelerde olduğu gibi sanayinin can damarı  kesilir.”




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