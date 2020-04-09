Dün altının gram fiyatı 360,2 liradan işlem görüyordu. Bugün güne 358 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 360 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 591 lira, Tam altın da 2.362 liradan satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar oldu?
09.04.2020 09:04
Son güncelleme : 09.04.2020 14:22
Dün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 360 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
591 lira, Cumhuriyet altını da 2.414 liradan satılıyordu.
Gram altın şu dakikalarda ise 360 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 591 lira, Tam altın da 2.362 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da 1.656 dolarda dengelendi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.
Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para
ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret verileri, Euro
Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.
14:0694.677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.451,94
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
14:066,7273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0441
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7021
14:067,3184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0517
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3882
En Düşük
7,2892
14:06358,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,61
|Açılış
|: 359,32
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.549.691
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.341.296
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.652.648
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.254.177
|% 9,97
|
|BFREN
|259,40
|10.138.643
|% 9,96
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,48
|13.026.685
|% -3,86
|
|TIRE
|7,31
|16.863.591
|% -3,56
|
|IHEVA
|2,57
|54.247.818
|% -3,38
|
|GARAN
|8,03
|500.042.539
|% 2,03
|
|GSRAY
|2,60
|421.934.990
|% 3,17
|
|ECILC
|4,60
|414.920.826
|% 7,23
|
|ASELS
|25,24
|409.580.003
|% 0,96
|
|THYAO
|9,73
|371.724.192
|% 1,35
|
|GSRAY
|2,60
|421.934.990
|% 3,17
|
|YKBNK
|1,93
|220.549.092
|% 2,12
|
|ECILC
|4,60
|414.920.826
|% 7,23
|
|IHLAS
|0,59
|40.252.751
|% 3,51
|
|TSPOR
|3,96
|265.818.188
|% 7,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3214
|8,3632
|% -0,42
|
|Frank
|6,8813
|6,9227
|% -0,76
|
|Riyal
|1,7800
|1,7889
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|16,92
|
|Altın Gr.
|360
|360
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,25
|34,25
|1,41
|
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