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Çeyrek altın ne kadar oldu?

09.04.2020 09:04

Son güncelleme : 09.04.2020 14:22
Dün altının gram fiyatı 360,2 liradan işlem görüyordu. Bugün güne 358 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 360 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 591 lira, Tam altın da 2.362 liradan satılıyor.



Dün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 360 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 591 lira, Cumhuriyet altını da 2.414 liradan satılıyordu.

Gram altın şu dakikalarda ise 360 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 591 lira, Tam altın da 2.362 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da 1.656 dolarda dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret verileri, Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD'de işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

 

   




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 16,92  
Altın Gr. 360 360 2,08  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,20 15,24 0,28  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,03  
B. Petrol 34,25 34,25 1,41  
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