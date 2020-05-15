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Çeyrek altın ne kadar oldu?

15.05.2020 11:07

Son güncelleme : 15.05.2020 11:07
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 386,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 lira, Cumhuriyet altını da 2.589 liradan satılıyor.



AA

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe  paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla  385,2 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 386,1 lira seviyesinde seyrediyor.  Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 lira, Cumhuriyet altını da 2.589 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4  üzerinde 1.736,8 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki  günkü "negatif faizi bir araç olarak düşünmüyoruz" açıklaması, kötü gelmeye devam  eden ABD ekonomik verileri ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci  dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu  durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ile  Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini  kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç,  gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.737 5,69  
Altın Gr. 387 387 1,63  
Cumhuriyet 2.484 2.529 9,80  
Tam 2.557 2.595 10,00  
Yarım 1.248 1.268 4,80  
Çeyrek 624 634 2,40  
Gümüş.Ons 16,24 16,26 0,39  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,10  
B. Petrol 32,38 32,38 1,25  
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