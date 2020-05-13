Yeni güne 382 lira seviyelerinde başlayan gram altın şu dakikalarda 383 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 630 liradan, Cumhuriyet altını da 2.511 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
13.05.2020 08:58
Son güncelleme : 13.05.2020 08:58
Altın fiyatları ile ilgili son durum yeni günde de yatırımcıların gündeminde.
Altının gram fiyatı, dün güne değer kaybıyla başlamasının ardından 384 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
624 lira, Cumhuriyet altını da 2.553 liradan satılıyordu.
Yeni güne 382 lira
seviyelerinde başlayan gram altın şu dakikalarda 383 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 630 liradan, Cumhuriyet altını da 2.511 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.704 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
99.708
En Düşük
97.740
18:056,9903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9824
18:057,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
18:05383,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 383,17
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,55
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5587
|8,6016
|% 0,07
|
|Frank
|7,1835
|7,2267
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|1,31
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.511
|1,00
|
|Tam
|2.537
|2.577
|0,90
|
|Yarım
|1.238
|1.260
|0,40
|
|Çeyrek
|619
|630
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,53
|29,53
|-0,45
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 99, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 561.00 milyon TL de
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 626, 332 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1385, 53 artarak (% 1.52 ) 92, 809
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, BALAT, SELGD, METAL, KERVN, EGCYO, DENGE, IZFAS, EGCEY, DIRIT
-
17:54
KARTN, KATMR, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında