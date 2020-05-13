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Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

13.05.2020 08:58

Son güncelleme : 13.05.2020 08:58
Yeni güne 382 lira seviyelerinde başlayan gram altın şu dakikalarda 383 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 630 liradan, Cumhuriyet altını da 2.511 liradan satılıyor.



Altın fiyatları ile ilgili son durum yeni günde de yatırımcıların gündeminde.

Altının gram fiyatı, dün güne değer kaybıyla başlamasının ardından 384 liradan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.553 liradan satılıyordu.

Yeni güne 382 lira seviyelerinde başlayan gram altın şu dakikalarda 383 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 630 liradan, Cumhuriyet altını da 2.511 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.704 dolar seviyesinde bulunuyor. 

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile ilgili  gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

 









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Riyal 1,8553 1,8646 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 1,31  
Altın Gr. 383 383 0,02  
Cumhuriyet 2.464 2.511 1,00  
Tam 2.537 2.577 0,90  
Yarım 1.238 1.260 0,40  
Çeyrek 619 630 0,30  
Gümüş.Ons 15,49 15,54 0,07  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,01  
B. Petrol 29,53 29,53 -0,45  
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