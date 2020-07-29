Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 438 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?
29.07.2020 09:49
Son güncelleme : 29.07.2020 10:41
AA
Altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki artışa paralel dün yüzde 1,97 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 437,3 liradan tamamladı.
Gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 438 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
720 lira, Cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün 1.981 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün 1.960 dolara geriledi.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi.
Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Powell'ın gelecek dönem için vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 415-430 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|TKURU
|49,12
|489.088
|% 9,99
|
|KSTUR
|89,85
|26.955
|% 9,98
|
|KRGYO
|6,03
|23.386.432
|% 9,64
|
|BFREN
|1.174,70
|2.842.545
|% 9,37
|
|NIBAS
|16,73
|4.034.900
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|KRDMA
|4,19
|1.896.910
|% -8,71
|
|ASELS
|36,58
|436.486.490
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,19
|288.093.623
|% -1,35
|
|GUSGR
|6,00
|227.188.483
|% 0,67
|
|GARAN
|7,33
|205.281.514
|% -0,95
|
|KRDMD
|3,00
|163.740.400
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,19
|288.093.623
|% -1,35
|
|TSKB
|1,16
|66.634.631
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,00
|163.740.400
|% -0,99
|
|GUSGR
|6,00
|227.188.483
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,25
|77.957.419
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9535
|8,9984
|% 0,19
|
|Frank
|7,5471
|7,5926
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8458
|1,8551
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,71
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.907
|11,70
|
|Tam
|2.954
|2.990
|12,00
|
|Yarım
|1.434
|1.459
|5,90
|
|Çeyrek
|719
|731
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|0,19
|
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