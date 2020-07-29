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Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?

29.07.2020 09:49

Son güncelleme : 29.07.2020 10:41
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 438 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor.



AA

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel dün yüzde 1,97  değer kazanan altının gram fiyatı, günü 437,3 liradan tamamladı.

Gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde  438 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.981 dolar ile tarihinin en yüksek  seviyesini görmesi sonrası bugün 1.960 dolara geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD Merkez  Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip  edileceğini bildirdi.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden  analistler, karar metni ve Powell'ın gelecek dönem için vereceği ipuçlarının  piyasalar için önemli olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek,  1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 415-430 lira bandının  izleneceğini kaydetti.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 0,71  
Altın Gr. 438 438 1,20  
Cumhuriyet 2.868 2.907 11,70  
Tam 2.954 2.990 12,00  
Yarım 1.434 1.459 5,90  
Çeyrek 719 731 2,90  
Gümüş.Ons 24,35 24,39 -0,04  
Gümüş Gr. 5,44 5,45 0,00  
B. Petrol 43,80 43,80 0,19  
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