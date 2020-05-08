Gram altın dün güne yükselişle başlamasının ardından 395 liraya kadar çıkarak rekor tazelemişti. Bugün ise güne 393 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 392 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 644 liradan, Cumhuriyet altını da 2.569 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
08.05.2020 09:12
Son güncelleme : 08.05.2020 09:12
Dün altının gram fiyatı, 395 lira
ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Aynı dakikalarda çeyrek altın
645 lira, Cumhuriyet altını da 2.633 liradan satılıyordu.
Bugün ise güne 393 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 392 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 644 liradan, Cumhuriyet altını da 2.569 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1.715 dolarda dengelendi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.
Bugün yurt dışında ABD'de yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0428
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1557
En Düşük
7,0621
18:057,7715
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0819
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7715
En Düşük
7,6416
18:05392,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 392,73
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
393,77
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.365.443
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7931
|8,8372
|% 0,23
|
|Frank
|7,2885
|7,3324
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8881
|1,8975
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|1,86
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.568
|-0,80
|
|Tam
|2.585
|2.635
|-0,80
|
|Yarım
|1.262
|1.288
|-0,40
|
|Çeyrek
|629
|644
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|0,42
|
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