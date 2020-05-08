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Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

08.05.2020 09:12

Son güncelleme : 08.05.2020 09:12
Gram altın dün güne yükselişle başlamasının ardından 395 liraya kadar çıkarak rekor tazelemişti. Bugün ise güne 393 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 392 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 644 liradan, Cumhuriyet altını da 2.569 liradan satılıyor.



Dün altının gram fiyatı, 395 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.633 liradan satılıyordu.

Bugün ise güne 393 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 392 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 644 liradan, Cumhuriyet altını da 2.569 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.715 dolarda dengelendi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Bugün yurt dışında ABD'de yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.






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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 1,86  
Altın Gr. 393 393 -0,12  
Cumhuriyet 2.512 2.568 -0,80  
Tam 2.585 2.635 -0,80  
Yarım 1.262 1.288 -0,40  
Çeyrek 629 644 -0,20  
Gümüş.Ons 15,44 15,48 0,12  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,01  
B. Petrol 29,88 29,88 0,42  
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