Güne 376 lira seviyelerinde başlayan gram altın şu dakikalarda 377 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2,479 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
29.05.2020 09:41
Son güncelleme : 29.05.2020 09:41
DHA
Petrol fiyatları, küresel ölçekte düşen talep nedeniyle ABD stoklarının artmasıyla düşerken, ABD-Çin ilişkilerindeki gerilimin tırmanmasıyla yükselen altın fiyatları
yatay hareket ediyor.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.76 düşüşle 35.56 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.25 düşüşle 32.98 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.07 artışla 17.39 dolar,
- altın, yüzde 0.03 artışla 1,719.59 dolar,
- bakır, yüzde 1.37 düşüşle 5,295.50 dolar,
- platin, yüzde 0.11 artışla 836.78 dolar,
- paladyum yüzde 0.59 artışla 1,952.54 dolar
düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 377 lira, çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2,479 liradan satılıyor.
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
0
En Düşük
0
18:006,8202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8203
En Düşük
6,8095
18:007,5652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5741
En Düşük
7,5388
18:00376,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 376,81
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|SODA
|5,98
|53.689.956
|% 4,27
|
|GSDHO
|1,76
|35.019.061
|% 4,17
|
|TRKCM
|3,34
|24.911.697
|% 3,21
|
|VERUS
|19,75
|9.736.138
|% 2,86
|
|SISE
|5,06
|55.717.448
|% 2,49
|
|IPEKE
|15,48
|507.150.180
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,53
|91.726.103
|% 0,00
|
|TMPOL
|7,02
|14.779.963
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,22
|148.810.093
|% 0,00
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 0,00
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,50
|590.401.176
|% 0,00
|
|AVOD
|3,41
|534.458.947
|% 0,00
|
|SASA
|10,48
|509.440.327
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,33
|337.614.882
|% 0,00
|
|AVOD
|3,41
|534.458.947
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3858
|8,4279
|% 0,20
|
|Frank
|7,0481
|7,0906
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8094
|1,8184
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|0,68
|
|Altın Gr.
|377
|377
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.474
|0,70
|
|Tam
|2.516
|2.550
|0,70
|
|Yarım
|1.228
|1.241
|0,30
|
|Çeyrek
|614
|621
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,01
|
|B. Petrol
|35,52
|35,52
|-0,51
|