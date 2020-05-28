Dün 369 liraya kadar inen gram altın, bugün güne 372 lira seviyelerinde başladı. Gram altın şu dakikalarda ise 374 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.463 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın ne kadar?
28.05.2020 09:12
Son güncelleme : 28.05.2020 09:22
Dün güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 370 lira
seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın
610 lira, Cumhuriyet altını da 2.436 liradan satılıyordu.
Gram altın bugün güne 372 lira seviyelerinde başladı. Gram altın şu dakikalarda ise 374 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.463 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı 1.719 dolar
seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ve ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, bu durumunda altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.720 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.798
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|Önceki Kapanış
|: 104.954
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105.495
En Düşük
103.798
18:056,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7884
En Düşük
6,7656
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4864
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7,4416
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
|: 375,19
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|Önceki Kapanış
|: 372,37
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375,45
En Düşük
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|TAVHL
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|
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|
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|% -10,00
|
|ISATR
|373.422,90
|373.423
|% -10,00
|
|CMENT
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|6.412.819
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|
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|THYAO
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|
|ASELS
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|1.020.823.935
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|
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|
|TUPRS
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|% 4,68
|
|EKGYO
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|377.154.423
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|
|GARAN
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|1.989.464.646
|% 1,33
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 6,69
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,91
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2921
|8,3337
|% 0,14
|
|Frank
|6,9782
|7,0202
|% 0,13
|
|Riyal
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|1,8098
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,15
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.462
|15,60
|
|Tam
|2.503
|2.526
|16,10
|
|Yarım
|1.221
|1.235
|7,90
|
|Çeyrek
|611
|618
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,16
|34,16
|-0,58
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