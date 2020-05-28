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Çeyrek ve gram altın ne kadar?

28.05.2020 09:12

Son güncelleme : 28.05.2020 09:22
Dün 369 liraya kadar inen gram altın, bugün güne 372 lira seviyelerinde başladı. Gram altın şu dakikalarda ise 374 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.463 liradan satılıyor.



Dün güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 370 lira seviyesinde seyrediyordu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2.436 liradan satılıyordu.

Gram altın bugün güne 372 lira seviyelerinde başladı. Gram altın şu dakikalarda ise 374 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.463 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.719 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  endişelerin azaldığını ve ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını  artırdığını, bu durumunda altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların  destek 1.720 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira  bandının izleneceğini söyledi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 10,15  
Altın Gr. 375 375 2,58  
Cumhuriyet 2.431 2.462 15,60  
Tam 2.503 2.526 16,10  
Yarım 1.221 1.235 7,90  
Çeyrek 611 618 3,90  
Gümüş.Ons 17,32 17,36 0,09  
Gümüş Gr. 3,78 3,79 0,02  
B. Petrol 34,16 34,16 -0,58  
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