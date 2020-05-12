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Çin, ABD`den ithal edilen 79 ürüne ilave gümrük vergisi uygulamayacak

12.05.2020 17:46

Son güncelleme : 12.05.2020 18:15
Çin Maliye Bakanlığı, ABD’den ithal edilen 79 ürüne ilave gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirdi.



AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ABD’den ithal edilen ikinci grup  79 ürüne, daha önce bu ülke ile ticaret savaşı sürecinde uygulanan ilave  tarifeler uygulanmayacak.

Söz konusu karar, 19 Mayıs’tan 18 Mayıs 2021’e kadar geçerli olacak.

İlgili ürünler listesinde, nadir elementler, hava aracı radarları,  yarı iletken parçalar, tıbbi dezenfektanlar, kıymetli metaller, kimyasal maddeler  ve petrokimya ürünleri yer alırken, bu ürünlerin toplam ithalat hacmi ve değerine  ilişkin bilgi verilmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de başkent Pekin’de  düzenlediği olağan basın toplantısında iki ülkenin daha önce imzaladıkları  birinci faz ticaret anlaşmasını karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde uygulaması  gerektiğini belirterek, "Çin ve ABD’nin birinci faz anlaşma hem Çin hem ABD hem  de dünyanın yararınadır." ifadesini kullandı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart  2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı.

Çin ve ABD, yaklaşık bir buçuk yılı aşkın zamandır süren ticaret  savaşı ve müzakerelerin ardından ocakta Birinci Faz Ticaret Anlaşması’na imza  atmış, Çin hükümeti anlaşmaya göre, ABD’den yaptığı ithalatı ilk yıl 77 milyar  dolar, ikinci yıl 123 milyar dolar olmak üzere toplam 200 milyar dolar artırmayı  taahhüt etmişti.

Çin Devlet Konseyi de anlaşmanın ardından şubat başında, ABD'den ithal  edilen ve Eylül 2019'da ilave vergi getirilen yaklaşık 75 milyar dolarlık üründe  iki ülke arasında varılan birinci faz ticaret anlaşması gereği vergi indirimi  yapılacağını açıklamıştı. Birinci grup olarak belirtilen ürünlerin 679 kalemden  oluştuğu ifade edilmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump 4 Mayıs'ta, iki ülke arasında yeni  tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan gerilimin ardından Çin  hükümetini, ticaret anlaşmasındaki taahhütleri yerine getirmemesi durumunda  anlaşmayı sonlandırmakla tehdit etmişti.




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