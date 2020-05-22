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Çin bu yıl gerçekleştireceği 15 hedefini açıkladı

22.05.2020 14:19

Son güncelleme : 22.05.2020 14:26
21-22 Mayıs tarihleri arasında toplanan 13. Çin Ulusal Halk Meclisi’nin yıllık toplantısında önemli kararlara imza atıldı.



Çin’in Covid-19 salgınıyla mücadelesinin ayrıntılı bir şekilde incelendiği, 2019 yılı performansının değerlendirildiği Beijing’deki toplantıda Çin Başbakanı Li Keqiang, Hükümet Çalışma Raporu’nu sundu. Çalışma raporunda halk yaşamını ilgilendiren 15 hedef belirlendi.

Çin’in bu yıla dair aldığı hedefler şöyle:

1- Kentsel ve kırsal bölgelerde en az yeni 9 milyon istihdam yaratılacak. Ölçülen işsizlik oranı yüzde 6 ve kayıtlı işsizlik oranı yüzde 5,5 civarında korunacak.

2- Tüketici fiyatları yüzde 3,5 oranında tutulacak.

3- Mevcut standartlara göre kırsal kesimlerde yoksul nüfus kalmayacak.

4- Mali açık oranı en az yüzde 3,6 olacak.

5- 1 trilyon yuan salgınla mücadele özel devlet tahvili çıkarılacak.

6- Yıl boyunca işletmeler için vergi ve sosyal sigorta yükü 2,5 trilyon yuan azaltılacak.

7- Vatandaşların gelir artışı ve ekonomik büyüme hızı dengeli şekilde korunacak.

8- Geniş bant ve özel hatların ortalama ücretleri yüzde 15 azalacak.

9- Büyük ticari bankaların KOBİ’lere kredi artış oranı yüzde 40’ın üzerinde olacak.

10- Bu yıl ve önümüzdeki yıl 35 milyon nüfus mesleki beceri eğitimi görecek ve yüksek meslek okulları 2 milyon fazla öğrenci alacak.

11- 3,75 trilyon yuanlık yerel özel tahviller çıkarılacak.

12- Kentsel ve kırsal bölgelerde 39 bin eski mahalle restore edilecek.

13- Demir yolu inşasına 100 milyar yuan sermaye artırılacak.

14- 5 milyon 333 bin hektar yüksek standartlı tarım arazisi açılacak.

15- Sağlık sigortasında kişi başına düşen sübvansiyon 30 yuan artırılacak.




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