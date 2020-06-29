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Çin `yeşil tahvil` liderliğini korudu

29.06.2020 13:30

Son güncelleme : 29.06.2020 13:30
Çin`in geçen yıl yatırımcılara sunduğu ``yeşil tahvil`` miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 55,8 milyar dolara ulaştı. Çin, bu rakamla 2019`da da en fazla yeşil tahvil işlemi yapan ülke statüsünü korudu.



AA

İklim Tahvilleri Girişimi, Çin Merkezi Mevduat ve Takas Araştırma  Merkezi ortaklığında ve HSBC'nin desteğiyle hazırlanan "Çin’in Yeşil Tahvil  Piyasası: 2019" raporuna göre, geçen yıl küresel çapta dolaşıma konulan yeşil  tahvillerin miktarı bir önceki yıla göre yüzde 52 artarak 259 milyar dolara  ulaştı.

Çin, yatırımcılara sunduğu 55,8 milyar dolar değerindeki yeşil  tahville bu alanda liderliğini korurken, Çin'in işleme koyduğu yeşil tahvil  miktarı bir önceki yıla göre yüzde 33 artış gösterdi. Çin'deki yeşil tahvillerin  yüzde 37'si düşük karbonlu ulaşımda kullanılırken, yüzde 28'i enerji ve 18'i su  projeleri için kullanıldı.

Çin'i, yaklaşık 51 milyar dolar değerinde yeşil tahville ABD ve 30  milyar dolar değerinde yeşil tahville Fransa izledi. Almanya yaklaşık 19 milyar  dolar yeşil tahvili dolaşıma koyarken, bu rakam Hollanda'da 14 milyar dolar oldu.

İklim Tahvilleri Girişimi Üst Yöneticisi Sean Kidney, rapora ilişkin  yaptığı değerlendirmede, Çin'in 2020'lerde yeşil finansman konusunda öncü rol  üstlenebilmesini sağlayacak bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Ülke dışında  tedavüle giren tahvillerin artması, uluslararası piyasalarla uyumlaştırma süreci,  Çin’in iç pazarını uluslararası yatırımcılar için cazip hale getiriyor."  ifadesini kullandı.

Yeşil tahviller, çevre ve iklime katkı sağlayan projelerin finansmanı  için kullanılıyor. Dünyada ilk defa 2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası  tarafından yeşil tahvil ihraç edilerek, bu finansal araç kullanılmaya başlandı.




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