Çin`de araç satışları azaldı













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Çin Binek Araç Birliği (CPCA) verilerine göre Çin'de binek araç satışları Mart ayının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 azaldı.CPCA yaptığı açıklamada, "Bazı kentlerde insanlar normal yaşama dönmeye cesaretlendiriliyorlar, ancak araç alımı için tüketici güveninin normale dönmesinin Mart sonundan önce olması muhtemel değil" dedi.