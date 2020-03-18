Çin`de binek araç satışları yüzde 47 azaldı.
Çin`de araç satışları azaldı
18.03.2020 12:09
Son güncelleme : 18.03.2020 12:09
FOREKS
Çin Binek Araç Birliği (CPCA) verilerine göre Çin'de binek araç satışları Mart ayının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 azaldı.
CPCA yaptığı açıklamada, "Bazı kentlerde insanlar normal yaşama dönmeye cesaretlendiriliyorlar, ancak araç alımı için tüketici güveninin normale dönmesinin Mart sonundan önce olması muhtemel değil" dedi.
11:5486.302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -475,58
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:546,4626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0640
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4634
En Düşük
6,3873
11:547,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:54310,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -4,39
|Açılış
|: 310,04
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.182.139
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|741.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,09
|324.596.430
|% 1,38
|
|ASELS
|22,20
|316.990.015
|% 1,00
|
|GARAN
|8,38
|272.289.744
|% -0,12
|
|TSPOR
|2,57
|144.591.391
|% -4,81
|
|YKBNK
|2,04
|120.745.782
|% -0,49
|
|ODAS
|1,24
|75.488.004
|% 5,08
|
|YKBNK
|2,04
|120.745.782
|% -0,49
|
|TSPOR
|2,57
|144.591.391
|% -4,81
|
|IHLGM
|0,80
|37.601.244
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,45
|18.753.422
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7543
|7,7932
|% 0,86
|
|Frank
|6,6897
|6,7300
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7157
|1,7243
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.494
|-35,26
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,35
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,28
|28,28
|-0,45
|