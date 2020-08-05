Çin Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Ma Jun, Çin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2020 yılında yüzde 2 büyüyeceğini söyledi.
`Çin`de GSYH yüzde 2 büyüyecek`
05.08.2020 14:25
Son güncelleme : 05.08.2020 14:25
DHA
Çin'de merkezli ekonomi ve finans yayın grubu Sina Finance'in sorularını yanıtlayan Ma Jun, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de GSYH'nin, yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıya yüzde 4.0 ve yüzde 6.0 büyümesinin beklendiğini vurguladı.
"Toparlanmanın hızına baktığımızda, Çin ekonomisinde performansın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz" diyen Ma Jun, destek politikalarının uygun bir şekilde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
IHS Markit verilerine göre Çin hizmetler sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda, büyümeyi işaret eden 50 değerinin üzerinde, 54.1 düzeyinde gerçekleşti.
14:101.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
14:107,0248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1259
|Açılış
|: 7,1030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
14:108,3584
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,1928
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3584
En Düşük
8,1274
14:10460,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 13,30
|Açılış
|: 460,23
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
461,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|410.201.155
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|28.249.112
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.487.335
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.547.717
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.389.615
|% 9,91
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.254.562
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|824.608
|% -9,99
|
|SISE
|6,18
|1.403.765.943
|% 7,48
|
|EKGYO
|2,08
|1.081.976.595
|% -2,35
|
|GARAN
|6,81
|926.541.109
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,84
|749.046.695
|% 2,16
|
|ASELS
|17,09
|584.228.639
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,08
|1.081.976.595
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,84
|749.046.695
|% 2,16
|
|SISE
|6,18
|1.403.765.943
|% 7,48
|
|TSKB
|1,11
|159.806.662
|% 0,91
|
|GARAN
|6,81
|926.541.109
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1764
|9,2225
|% 2,30
|
|Frank
|7,6807
|7,7269
|% 2,32
|
|Riyal
|1,8650
|1,8743
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.041
|21,01
|
|Altın Gr.
|460
|460
|13,30
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.054
|69,80
|
|Tam
|3.105
|3.145
|74,10
|
|Yarım
|1.507
|1.537
|40,80
|
|Çeyrek
|756
|770
|19,30
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,88
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,28
|
|B. Petrol
|45,56
|45,56
|1,13
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:25MSGYO
Yüzde 7.17 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 053, 600 adet işlem
-
14:24ESCOM
Yüzde 5.71 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 377, 123 adet işlem
-
14:23MSGYO
Yüzde 7.17 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 782, 696 adet işlem
-
14:22XU100
Endeks 1, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 13, 891.00 milyon TL de
-
14:22RTALB
Yüzde 5.78 oranında artışla 43.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 414 adet işlem