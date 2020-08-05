`Çin`de GSYH yüzde 2 büyüyecek`













DHA

Çin'de merkezli ekonomi ve finans yayın grubu Sina Finance'in sorularını yanıtlayan Ma Jun, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de GSYH'nin, yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıya yüzde 4.0 ve yüzde 6.0 büyümesinin beklendiğini vurguladı."Toparlanmanın hızına baktığımızda, Çin ekonomisinde performansın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz" diyen Ma Jun, destek politikalarının uygun bir şekilde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.IHS Markit verilerine göre Çin hizmetler sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda, büyümeyi işaret eden 50 değerinin üzerinde, 54.1 düzeyinde gerçekleşti.