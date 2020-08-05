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`Çin`de GSYH yüzde 2 büyüyecek`

05.08.2020 14:25

Son güncelleme : 05.08.2020 14:25
Çin Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Ma Jun, Çin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2020 yılında yüzde 2 büyüyeceğini söyledi.



DHA

Çin'de merkezli ekonomi ve finans yayın grubu Sina Finance'in sorularını yanıtlayan Ma Jun, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de GSYH'nin, yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıya yüzde 4.0 ve yüzde 6.0 büyümesinin beklendiğini vurguladı.

"Toparlanmanın hızına baktığımızda, Çin ekonomisinde performansın çok iyi olduğunu söyleyebiliriz" diyen Ma Jun, destek politikalarının uygun bir şekilde sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

IHS Markit verilerine göre Çin hizmetler sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda, büyümeyi işaret eden 50 değerinin üzerinde, 54.1 düzeyinde gerçekleşti.




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