Çin`de tatil bitti! Kötü Pazartesi

Çin hisse senetleri, kötüleşen virüs salgınının ortasında çok fazla düşüş kaydetti. Bloomberg'in haberine göre; CSI 300 Endeksi, 23 Ocak'tan bu yana ilk kez kıyıdaki finansal piyasalar açıldığında% 9,1'e kadar düştü. Günlük % 10 limitinde 2,600'den fazla hisse düştü.
Çin'in referans demir cevheri sözleşmesi günlük % 8'lik sınırla azalırken, bakır, ham ve hurma yağı da izin verilen maksimum miktarda azaldı. Çin'in en aktif işlem gören 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi 2014'ten bu yana en fazla düşüş gösterdi. Yuan, dolar
başına 7'yi aşmak için 1'den fazla değer kaybetti.
Çin Pazartesi günü finansal sisteme nakit enjekte etti. Merkez bankası piyasalar düşerken bol likidite sağlamaya çalıştı. Fonlardaki oranları 10 baz puan düşürdü. Yetkililer ayrıca yatırımcıları 360'tan fazla öldüren ve 17.000'den fazla kişiye yayılan koronavirüsün etkisini objektif olarak değerlendirmeye çağırdılar .
Çin Halk Bankası, yedi günlük ters repo
anlaşmalarıyla % 2,4 oranında 900 milyar yuan ( 129 milyar $ ) fon ekledi . Ayrıca% 2,55 ile 14 günlük sözleşmelerle 300 milyar yuan enjekte edildi. Toplam, 2004'e kadar olan verilerde türünün en büyük tek günlük ilavesi olsa da, 1 trilyon yuan'dan daha kısa vadeli fonların olgunlaşmasıyla sadece 150 milyar yuan net enjeksiyon anlamına geliyor.