Clearstream Banking, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu`nun (BDDK) TL işlem sınırlamalarından muaf tutulması ardından TL işlemlerine yeniden başladığını açıkladı.
Clearstream Banking TL işlemlerine yeniden başladı
27.05.2020 10:20
Son güncelleme : 27.05.2020 10:46
DHA
Clearstream Banking'in internet sitesindeki açıklamaya göre TL
işlemleri 25 Mayıs itibarıyla yeniden başladı. Yapılan açıklamada, işlemlerin yerel ve uluslararası düzeyde yapılmaya başlandığı belirtildi.
BDDK'dan 20 Mayıs'ta yapılan açıklamada, TL cinsi varlıkların takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesi için, Euroclear ve Clearstream'i yurt dışı ile TL işlem sınırlamalarından muaf tutma kararı aldığı belirtildi.
BDDK açıklamasında, şöyle denildi:
"Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil
ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul Kararı ile; sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları (YMSK) arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (Kurum) belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve bu karara istinaden Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür."
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