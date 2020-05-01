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Coca Cola Lübnan pazarından çekiliyor

01.05.2020 11:23

Son güncelleme : 01.05.2020 11:35
Uluslararası içecek şirketi Coca Cola, ekonomik krizden dolayı Lübnan`daki fabrikasını kapatma kararı aldı.



AA

Lübnan'da Coca Cola'nın bünyesinde üretim yaptığı Ulusal İçecekler Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, ekonomik ve mali sıkıntılar dolayısıyla  31 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla şirketin ülkedeki faaliyetlerine son vereceği  belirtildi.

Şirketin bir süredir yaşadığı büyük sıkıntıların bazılarını aştığı  ancak diğer bazılarının özellikle de Lübnan'ın içinden geçtiği ekonomik durum  nedeniyle atlatamadığına işaret edilen açıklamada, ülkedeki mali kriz nedeniyle  ham madde ürünlerinin ithalatı ve bankalar üzerinden dışarıya havale işlemleri  başta olmak üzere ticari çalışmaların felç olduğu kaydedildi.

Şirketin ciddi anlamda zarar etmesine yol açan mevcut krizin  biteceğine dair öngörüde bulunamadıklarına vurgu yapılan açıklamada, söz konusu  kararın Lübnan Çalışma Bakanlığına da iletildiği bilgisi verildi.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça  kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan  bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri  çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar  attı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak yurt  dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri  çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar  dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini  korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da  karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir  Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liraya  işlem görüyor.




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