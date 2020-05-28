Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Çoğu kişi olası toparlanma hızı konusunda kötümser`

28.05.2020 08:56

Son güncelleme : 28.05.2020 08:56
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işletmelerin yeniden açılmasıyla genel ekonomik faaliyetin toparlanacağına dair umut olmasına rağmen görünümün son derece belirsiz ve toparlanma hızına ilişkin kötümserliğin etkili olduğunu bildirdi.



AA

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin  yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Mayıs 2020 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "Kovid-19  salgınıyla ilgili aksamaların bir yansıması olarak ekonomik faaliyet tüm  bölgelerde azaldı, birçoğunda keskin bir düşüş gösterdi." değerlendirmesinde  bulunuldu.

Raporda, perakende firmalarının zorunlu olarak kapanmasıyla tüketici  harcamalarının daha da düştüğü belirtilerek, ekonomik faaliyetteki düşüşün  seyahat ve turizmdeki azalmayla özellikle dinlenme ve konaklama sektöründe ağır  bir şekilde hissedildiği vurgulandı.

OTOMOTİV, HAVACILIK VE ENERJİDE ÜRETİM ZAYIFLADI

Bölgelerin çoğunda imalat sektöründe keskin düşüşler yaşandığına  dikkat çekilen raporda, otomotiv, havacılık ve enerji ile ilgili tesislerde  üretimin zayıfladığı aktarıldı.

Raporda, otomobil ve konut satışlarının azaldığına işaret edilerek,  birçok bölgede yeni projelerin hayata geçirilememesinden dolayı müteahhitlik  faaliyetinin de düştüğü bildirildi.

Tarımsal koşulların da kötüleştiğinin belirtildiği raporda, Maaş  Koruma Programı kredilerine yönelik güçlü bir talep olduğu kaydedildi.

Raporda, "Birçok kişi işletmelerin yeniden açılmasıyla genel  faaliyetin toparlanacağına dair umutlu olduklarını belirtse de görünüm son derece  belirsiz ve çoğu kişi olası toparlanma hızı konusunda kötümser." ifadesi  kullanıldı.

İSTİHDAM AZALIŞI DEVAM ETTİ

Sosyal mesafe önlemleri ve işletmelerin kapanmasıyla istihdamın da tüm  bölgelerde azalmaya devam ettiği vurgulanan raporda, Maaş Koruma Programı  kredileriyle birçok işletmede işten çıkarmaların önüne geçildiği ancak perakende  ile dinlenme ve konaklama sektörlerinde istihdamın sert düşüşünü sürdürdüğü  kaydedildi.

Raporda, "Kişiler, sağlıkla ilgili endişeler, çocuk bakımına sınırlı  erişim ve cömert işsizlik sigortası ödemeleri dahil olmak üzere çalışanları işe  geri getirmekte zorluk yaşandığını belirtti." değerlendirmesi yer aldı.

Fed'in raporunda, tedarik zincirindeki aksamalar ve güçlü talebin,  market ürünlerinin fiyatlarında yükselişe neden olduğu aktarıldı.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen  Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek  toplantısının 9-10 Haziran'da yapılması planlanıyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05104.954
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  104.954  
En Yüksek
105.495 En Düşük
103.798
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,85 16.271.837 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2914 8,3330 % 0,13  
Frank 6,9776 7,0196 % 0,13  
Riyal 1,8007 1,8097 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 8,15  
Altın Gr. 374 374 2,11  
Cumhuriyet 2.429 2.460 13,40  
Tam 2.501 2.524 13,90  
Yarım 1.220 1.234 6,80  
Çeyrek 610 618 3,40  
Gümüş.Ons 17,31 17,35 0,07  
Gümüş Gr. 3,77 3,78 0,01  
B. Petrol 34,03 34,03 -0,71  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru