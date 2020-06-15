Condor, personel sayısını azaltacak

BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5201
|8,5628
|% -0,88
|Frank
|7,1327
|7,1757
|% -1,16
|Riyal
|1,8116
|1,8207
|% -0,34
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-2,15
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,30
|Cumhuriyet
|2.456
|2.482
|-3,20
|Tam
|2.529
|2.551
|-3,20
|Yarım
|1.234
|1.245
|-1,60
|Çeyrek
|617
|623
|-0,80
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|-0,13
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,81
|-0,02
|B. Petrol
|37,98
|37,98
|-0,75
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
- 17:58BRISA Yüzde 9.91 oranında artışla 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 311, 071 adet işlem
- 17:57RAYSG Yüzde 4.52 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 350, 227 adet işlem
- 17:56IHGZT Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 914 adet işlem
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333