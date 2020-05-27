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Corona, enerji yatırımlarında tarihin en büyük düşüşüne sebep olacak

27.05.2020 09:05

Son güncelleme : 27.05.2020 09:05
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel enerji yatırımlarının bu yıl geçen yıla kıyasla 400 milyar dolar azalarak yaklaşık 1,5 trilyon dolara gerileyeceği öngörülüyor. Yüzde 20`lik bu düşüş, küresel enerji yatırımlarında tarihin en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçecek.



AA

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Dünya Enerji Yatırımları 2020  raporuna göre, Kovid-19 salgını karşısında şirketler, zayıflayan bilançoları ve  belirsizlik ortamı içerisinde yatırımlarını keserken, karantina süreçleri ve  tedarik zincirindeki aksamalar projelerin sarkmasına sebep oluyor.

Bu kapsamda, salgın ndeniyle azalan enerji talebi, düşen fiyatlar,  gelirlerin azalması ve küresel ekonomideki belirsizlik, enerji yatırımlarının  rotasını tamamen değiştirecek.

Küresel enerji yatırımları bu yıl geçen yıla göre 400 milyar dolar  azalarak 1,5 trilyon dolar seviyesine düşecek. Yatırımlar geçen yıla göre yüzde  20 azalırken, bu düşüş küresel enerji yatırımlarında tarihin en büyük düşüşü  olacak.

Petrol ve doğal gaz sektöründeki yatırımlar, bu yıl geçen yıla göre  yüzde 32 azalırken, kaya petrolü sektöründeki gerileme yüzde 50'yi bulacak. Kömür  yatırımlarında yüzde 15 düşüş beklenirken, elektrik yatırımları da yüzde 10  azalacak. Diğer yandan, yenilenebilir enerji yatırımları fosil kaynak  yatırımlarına göre daha çabuk kendini toparlayacak.

Ayrıca, Kovid-19 salgını sebebiyle hükümetler ve enerji sektörünün  gelirlerinde de bu yıl 2019'a göre 1 trilyon doların üzerinde düşüş görülecek.  Düşen fiyatlar ve özellikle elektrik ve gazda ödenmeyen borçlar, gelirlerin  azalmasında rol oynayacak.

İSTİHDAM VE ENERJİ ARZINDA KAYIP

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede,  küresel enerji yatırımlarındaki tarihi düşüşün birçok açıdan rahatsızlık verici  olduğunu belirterek, "Bu düşüş, istihdam, ekonomik fırsatlar ve yakın gelecekte  ihtiyacımız olacak enerji arzında kayıp anlamına geliyor. Ayrıca, temiz enerji  teknolojileri yatırımlarındaki azalma da dünyanın daha dirençli ve sürdürülebilir  enerji sistemlerine geçişi için büyük bir ihtiyaç olan enerji dönüşümünü de  tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik şebekelerinin özellikle acil bir sağlık krizi karşısında  hayati rol oynadığını kaydeden Birol, "Elektrik, aynı zamanda karantina  süreçlerinde de ekonomik ve sosyal aktivitenin devamı için kritik hale geldi. Bu  şebekelerin daha dayanıklı ve akıllı hale gelmesi gerekiyor ki enerji sistemi  gelecek şoklara cevap verebilsin ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da uyumlu  çalışabilsin. Bu kapsamda, bugünün yatırım trendlerinin geleceğin elektrik  güvenliği için uyarı sinyalleri olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.




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