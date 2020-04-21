Nisan ayından bu yana global olarak satış hacminin yüzde 25 civarında azaldığını belirten Coca-Cola, ikinci çeyreğin tamamında ve 2020 yılında satışlarının ne kadar etkileneceği konusunda belirsizliğin sürdüğüne işaret etti.
Corona virüs etkiledi! Coca-Cola`nın nisan ayı satışları düştü
21.04.2020 16:32
Son güncelleme : 21.04.2020 16:39
FOREKS
Coca-Cola Co, corona virüs salgını ve salgının yayılmasının önlenmesi için ortaya konan sosyal mesafe, karantina, tecrit tedbirlerinin ikinci çeyrekte satışlarına darbe vurmasını beklediğini bildirdi.
Nisan ayından bu yana global olarak satış hacminin yüzde 25 civarında azaldığını belirten Coca-Cola, ikinci çeyreğin tamamında ve 2020 yılında satışlarının ne kadar etkileneceği konusunda belirsizliğin sürdüğüne işaret etti. Coca-Cola güçlü ABD Doları
nedeniyle gelirlerinin yüzde 4-5 etkilenmesinin beklendiğini de belirtti.
İlk çeyrekte Coca-Cola'nın net gelirleri yüzde 1 azalarak 8,6 milyar dolar
oldu. Analistler ise gelirlerin 8,28 milyar dolar olmasını bekliyorlardı. Tek seferlik kalemler dışarıda bırakılmadığında hisse başına kar ise 44 cent olan beklentilerin üzerinde 51 cent oldu.
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