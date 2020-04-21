GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Corona virüs etkiledi! Coca-Cola`nın nisan ayı satışları düştü

21.04.2020 16:32

Son güncelleme : 21.04.2020 16:39
Nisan ayından bu yana global olarak satış hacminin yüzde 25 civarında azaldığını belirten Coca-Cola, ikinci çeyreğin tamamında ve 2020 yılında satışlarının ne kadar etkileneceği konusunda belirsizliğin sürdüğüne işaret etti.



FOREKS

Coca-Cola Co, corona virüs salgını ve salgının yayılmasının önlenmesi için ortaya konan sosyal mesafe, karantina, tecrit tedbirlerinin ikinci çeyrekte satışlarına darbe vurmasını beklediğini bildirdi.

Nisan ayından bu yana global olarak satış hacminin yüzde 25 civarında azaldığını belirten Coca-Cola, ikinci çeyreğin tamamında ve 2020 yılında satışlarının ne kadar etkileneceği konusunda belirsizliğin sürdüğüne işaret etti. Coca-Cola güçlü ABD Doları nedeniyle gelirlerinin yüzde 4-5 etkilenmesinin beklendiğini de belirtti.

İlk çeyrekte Coca-Cola'nın net gelirleri yüzde 1 azalarak 8,6 milyar dolar oldu. Analistler ise gelirlerin 8,28 milyar dolar olmasını bekliyorlardı. Tek seferlik kalemler dışarıda bırakılmadığında hisse başına kar ise 44 cent olan beklentilerin üzerinde 51 cent oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:2297.548
Değişim :  -1,41% |  -1.398,35
Açılış :  98.368  
Önceki Kapanış :  98.946  
En Yüksek
98.503 En Düşük
97.276
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 12,65 4.193.159 % 10,00  
PETUN 19,05 116.316.704 % 9,99  
KNFRT 10,24 30.303.296 % 9,99  
BIZIM 13,45 80.779.480 % 9,98  
DOBUR 6,83 7.382.587 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5631 8,6061 % -0,44  
Frank 7,1694 7,2126 % 0,41  
Riyal 1,8579 1,8672 % 0,76  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.667 -28,27  
Altın Gr. 374 374 -4,08  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.466 2.525 -35,40  
Yarım 1.201 1.232 -11,60  
Çeyrek 603 616 -5,90  
Gümüş.Ons 14,58 14,60 -0,72  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 -0,13  
B. Petrol 20,05 20,05 -5,52  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru