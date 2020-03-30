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Corona virüs risklerine karşı KOBİ alacaklarına devlet güvencesi

30.03.2020 10:03

Son güncelleme : 30.03.2020 10:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının KOBİ`lere yönelik muhtemel olumsuz etkilerini gidermek amacıyla bu işletmelerin alacaklarına bir yıl devlet güvencesi sağlanacak.



AA

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de  yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla  transferi yapılamayan riskleri kapsayacak. Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı  Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik  kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek.

Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuz etkileri gidermesi öngörülen karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.





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