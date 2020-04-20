Corona virüs ekonomiyi olduğu gibi şirketlerin birleşme ve satın alma (M&A) kararlarını da durdurdu. Eylül 2004`ten bu yana ilk defa geçen hafta itibarıyla 1 milyar dolar veya üzeri büyüklükte M&A anlaşması yapılmadı.
Corona virüs şirket satın almalarını da durdurdu
20.04.2020 13:58
Son güncelleme : 20.04.2020 14:09
REUTERS
Corona virüs şirket satın almalarını durdurdu. Refinitiv verilerine göre Eylül 2004'ten bu yana ilk defa geçen hafta itibarıyla 1 milyar dolar
veya üzeri büyüklükte birleşme ve satın alma (M&A) anlaşması yapılmadı.
Mega anlaşma olarak nitelenen bu büyüklükteki M&A anlaşmalarının durması COVID-19 salgınından kaynaklanıyor. Yaklaşık 2.3 milyon kişiye bulaşan ve 165,000 kişiyi öldüren bu hastalık nedeniyle dünyanın neredeyse tüm büyük ekonomileri durmuş durumda.
Verilere göre, dünya çapında şirket satın alma ve birleşme işlemlerinin hacmi yıl başından bu yana %33 azalarak 762.6 milyar dolara geriledi. İşlem hacmi 2013'den bu yana en düşük seviyeye inerken, anlaşma sayısı da %20 düştü.
Hukuk şirketi Baker McKenzie'nin Asya-Pasifik M&A grubundan Robert Wright, "Taraflar COVID-19'un etkisini detaylı ve uzunca ele aldıkları için bu çeyrekte açıklanan daha az sayıda anlaşmanın olacağını düşünüyoruz" dedi. Wright "Ancak, alıcı ve satıcının temelleri güçlüyse yapmaları gereken incelemeleri tamamladıklarında bir kısım anlaşmanın devreye alınacağını tahmin ediyoruz" dedi.
Şirketler, değişen anlaşma koşulları ve yüksek belirsizlik nedeniyle açıkladıkları işlemlerden vazgeçiyorlar. Kanadalı Alimentation Couche-Tard Inc. yakıt talebinin azalması ve şirketlerin krizi atlatmak için iç süreçlerine odaklanmaları nedeniyle benzin istasyonu işletmecisi Caltex Australia 5.6 milyar dolar karşılığında satın alma planını rafa kaldıracağını açıkladı.
Ayrıca pek çok ülkede düzenleyici kurumlar yabancı şirketlerin yurt içindeki şirketleri satın almasını zorlaştırdı. Hindistan geçen hafta "fırsat kollayan satın almaları" önlemek için sınır komşularındaki şirketlerin yapacakları satın almalara devlet izni şartı getirdi.
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|BIZIM
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|77.703.803
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|AYCES
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|990.328
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|SODSN
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|
|ITTFH
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|
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|KARSN
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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