Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Komitesi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, ECB`nin geçen hafta açıkladığı tahvil alım programını değiştirerek, daha çok alım yapmaya hazırlandığını söyledi.
`Daha fazla tahvil almak hala bir seçenek`
23.03.2020 13:15
Son güncelleme : 23.03.2020 13:15
DHA
Visco, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Covid-19 salgınının ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları etkisiz kılmak amacıyla, ekonomik büyümeyi desteklemek için yeniden finansman düzenlemeleri üzerinde çalıştığına dikkat çekti.
Visco, mevcut düzenlemelerin bu aşamada olumlu ve işlevini sürdürmekte olduğunun da altını çizdi. ECB, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki baskıları hafifletmek için, geçen Çarşamba günü 750 milyar euro
tutarında yeni tahvil
alım programı açıkladı.
ECB'nin daha önceki tahvil alım taahhütleriyle birlikte bu yıl yapacağı alımlar 1.1 trilyon euroyu bulacak.
ECB Başkanı Christine Lagarde, bir önceki gün olağanüstü toplanan yönetim kurulunun kararının ardından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerekir... Euroya sınırsız bağlılık duyuyoruz. Yetkimiz dahilinde elimizdeki araçların tümünü sınırlarına kadar kullanmaya kararlıyız" dedi.
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