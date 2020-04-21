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DAİB üyelerinden 432 milyon dolarlık ihracat

21.04.2020 12:05

Son güncelleme : 21.04.2020 12:05
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca bu yılın ilk 3 ayında 186 ülkeye 432 milyon 174 bin dolarlık ihracat yapıldı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden  yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı,  Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır,  Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 186 ülkeye ürün  gönderildi.

DAİB'in ilk çeyrek ihracatı yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle geçen yılın aynı döneminine kıyasla yüzde 0,08 azalarak 432 milyon 174  bin dolar olarak kayıtlara geçti.

TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTTI

Geçen yıl ocak-mart döneminde 334 milyon  849 bin dolarlık sanayi,  74  milyon 654 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı  dönemde sanayide 327 milyon 460 bin dolarlık, tarımda 85 milyon 976 bin dolarlık  dış satıma imza attı. Tarım ürünleri ihracatında sağlanan yüzde 15'lik artış  dikkati çekti.

Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 18 milyon 654 bin dolar  olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en çok ihracat yapan sanayi sektörleri, 56 milyon  197 bin dolarla makine, 52 milyon 465 bin dolarla kimya, 46 milyon 237 bin  dolarla hazır giyim, 43 milyon 267 bin dolarla otomotiv oldu.

İlk çeyrekte, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri  ihracatından 9 milyon 282 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 15 milyon  962 bin dolar elde edildi. Yaş meyve ve sebze ihracatının tutarı geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 34 arttı.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Birliğin ilk çeyrek ihracatında 92 milyon 891 bin dolarla Irak ilk  sırada yer aldı. Bu ülkeyi 28 milyon 684 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 28  milyon 549 bin dolarla Almanya, 18 milyon 278 bin dolarla İran ve 12 milyon 574  bin dolarla Libya takip etti.

"İHRACAT KAYIPLARINI TELAFİ EDECEĞİZ"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Birlik üyesi firmaların ihracatının ocak-mart döneminde geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 0,08'lik düşüşle 432 milyon 174 bin dolar olarak  gerçekleştiğini söyledi.

Kovid-19 salgınından ihracatın  en az seviyede etkilenmesi ve  firmaların sevkiyatının hızlı şekilde yapılabilmesi için ilgili kuruluşlarla  irtibatlı olduklarını belirten Tanrıver, "Birlik olarak biz de bu zor koşullara  rağmen üyelerimizin yeni pazarlara ihracat yapabilmesi için yoğun şekilde  çalışıyoruz. Kovid-19 salgını geçtikten sonra ihracatta oluşan kayıpları telafi  edeceğiz." dedi.




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